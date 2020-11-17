”Что-то делать в городе стали при Евграфове”. В Нарве собирают подписи в поддержку Евграфова

По словам Аллы Деловой, необходимо собрать 550 подписей нарвитян, чтобы предоставить в горсобрание документ о выставлении Евграфова на пост мэра Нарвы от имени жителей.

Мелис уверен, что власть, которая выбирается народом, должна видеть желание своего народа. ”Если они довольны его работой, то почему тогда не прислушаться к мнению народа?” — задается вопросом Мелис, который убежден, что Евграфов должен завершить всю начатую в городе работу, после чего можно будет судить, достоин ли он представлять Нарву или нет.

”За 30 лет в Нарве не было сделано столько, сколько сделано за этот короткий период, пока мэром города был Евграфов, — говорит Зайцев. — Все велодорожки — это проекты, понятно. Но делаться стало только сейчас при Евграфове. Почему этого не делалось в городе раньше?”

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