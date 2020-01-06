06.01.2020, 09:53

Читатели форума сообщили о тысяче людей в очереди на границе в Россию. Что на самом деле?

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Читатели форума сообщили о тысяче людей в очереди на границе в Россию. Что на самом деле?
Foto: Priit Simson

Тысячи туристов застряли на границе в Нарве. В отстойнике находится порядка 20 полных автобусов, а также несметное количество легковых автомобилей, пишет SETI.EE. Корреспондент Delfi выехал на место, но никакой очереди на границе не увидел.

Корреспондент Delfi поговорил с водителем автобуса, только что въехавшего на территорию Эстонии. Он сказал, что вообще не стоял на границе. Мост через реку пустой в обе стороны, что подтверждает и фото.

Пешеходная очередь на выход из Эстонии отсутствует. На вход, скорее, умеренная. По всей видимости, ситуация на эстонской стороне нормализовалась.

Foto: Roman Vikulov

Читатель SETI.EE утверждает, что на границе скончался человек. Департамент полиции и погранохраны опроверг эту информацию.

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