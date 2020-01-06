Читатели форума сообщили о тысяче людей в очереди на границе в Россию. Что на самом деле?(16)
Тысячи туристов застряли на границе в Нарве. В отстойнике находится порядка 20 полных автобусов, а также несметное количество легковых автомобилей, пишет SETI.EE. Корреспондент Delfi выехал на место, но никакой очереди на границе не увидел.
Лицо умершей звезды "Большой перемены" обглодала собака
Боровшийся с раком желудка хирург-онколог опубликовал письмо
Ушла из жизни известная красавица-актриса, звезда 60-х годов
Большая разница: в ЕС сравнили фигуры гимнасток из США и России