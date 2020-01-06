Читатели форума сообщили о тысяче людей в очереди на границе в Россию. Что на самом деле?

Тысячи туристов застряли на границе в Нарве. В отстойнике находится порядка 20 полных автобусов, а также несметное количество легковых автомобилей, пишет SETI.EE. Корреспондент Delfi выехал на место, но никакой очереди на границе не увидел.
Корреспондент Delfi поговорил с водителем автобуса, только что въехавшего на территорию Эстонии. Он сказал, что вообще не стоял на границе. Мост через реку пустой в обе стороны, что подтверждает и фото.
Пешеходная очередь на выход из Эстонии отсутствует. На вход, скорее, умеренная. По всей видимости, ситуация на эстонской стороне нормализовалась.
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