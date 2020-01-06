Читатели форума сообщили о тысяче людей в очереди на границе в Россию. Что на самом деле?

Корреспондент Delfi поговорил с водителем автобуса, только что въехавшего на территорию Эстонии. Он сказал, что вообще не стоял на границе. Мост через реку пустой в обе стороны, что подтверждает и фото.

Пешеходная очередь на выход из Эстонии отсутствует. На вход, скорее, умеренная. По всей видимости, ситуация на эстонской стороне нормализовалась.

Foto: Roman Vikulov

Читатель SETI.EE утверждает, что на границе скончался человек. Департамент полиции и погранохраны опроверг эту информацию.