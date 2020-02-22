Читатель: водитель автобуса связал дверь веревкой и ограничил вход пассажирам с колясками(6)
Читатель RusDelfi в пятницу сообщил, что автобус SEBE, курсирующий на линии Нарва-Йыхви, был непригоден для передвижения с колясками и инвалидными креслами. Центральная дверь была заперта, а внутри связана веревкой.
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