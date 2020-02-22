Читатель: водитель автобуса связал дверь веревкой и ограничил вход пассажирам с колясками

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"В автобусе SEBE, который сегодня обслуживал линию Йыхви — Нарва — Йыхви, в Нарве неожиданно сломалась центральная дверь. Она не закрывалась до конца — ответила пресс-служба автобусной фирмы SEBE.

- Водитель принял решение запереть дверь и продолжить движение в Йыхви. Таким образом он обеспечил безопасность пассажирам. Но если бы он увидел человека с коляской, то смог бы открыть дверь. Альтернативное решение — можно было бы не продолжать движение и дождаться другой автобус, что доставило бы дискомфорт пассажирам. По прибытию в Йыхви автобус направился в мастерскую для устранения неполадок".