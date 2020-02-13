Читатель RusDelfi: в Кохтла-Ярве невозможно дышать и выходить на улицу — пахнет смолой. VKG приносит извинения

По его словам, всему виной выбросы от VKG. "Вообще нечем дышать, невозможно открыть окно и с ребенком выйти на улицу. Хотелось бы каких-то объяснений", — сказал читатель.

RusDelfi отправил запрос в сланцеперерабатывающее предприятием VKG.

"Сегодня производился пуск завода сланцевого масла после остановки на ремонт, — ответили в пресс-службе. — При запуске и остановке технологических единиц образующиеся излишки газа сжигают. Этот процесс может при определенных погодных и технологических условиях сопровождаться неприятным запахом. Обычно это краткосрочное явление. Приносим свои извинения за возможные неудобства".

Кстати, уже 18 февраля RusDelfi отправится в Кохтла-Ярве и проведет там встречу с читателями (18.02 в 18.00 в Центре культуры). Для участия во встрече, пожалуйста, пройдите регистрацию по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Во встрече примут участие главный редактор Delfi Урмо Соонвальд, главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков, корреспонденты RusDelfi Виталий Бесчастный и Роман Старапопов.