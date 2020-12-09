Читатель RusDelfi: в Ида-Вирумаа все закрыли, и на праздники все поедут в Таллинн?(22)
На решение правительства о том, чтобы закрыть из-за пандемии коронавируса все увеселительные заведения в Ида-Вирумаа отреагировала одна из читательниц RusDelfi.
На решение правительства о том, чтобы закрыть из-за пандемии коронавируса все увеселительные заведения в Ида-Вирумаа отреагировала одна из читательниц RusDelfi.
"В Ида-Вирумаа все закроют, и на праздники все поедут в Таллинн — это сделано с целью повешения заболеваемости в других уездах? Замечательное решение", — написала подписчица страницы RusDelfi в фэйсбуке под ником Nicole Sv.
Напомним, что в среду 9 декабря правительство сообщило о ряде ограничений. В частности по всей Эстонии возвращается дистанционное обучение, а в Ида-Вирумаа на три недели с 12 декабря закрываются все увеселительные заведения и прекращается деятельность по организации досуга, а также все публичные мероприятия. Закрываются кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, точки общепита, спортивные клубы, бассейны, СПА и предприятия, предлагающие услуги по размещению (гостиницы и т.п.). Ограничения действуют как в помещениях, так и вне их.
Более подробно обо всех ограничениях можно прочитать ЗДЕСЬ.
В то же время министр социальных дел Танель Кийк заявил, что уезды в Эстонии закрывать не будут.
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