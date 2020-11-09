Число заболевших коронавирусом в Нарве достигло 139. Горуправа вводит новые меры профилактики

Горупарва представила обзор ситуации и принятые меры по борьбе с COVID-19 в Нарве.

В сотрудничестве с Восточным региональным отделением Департамента здравоохранения группы детских садов и классы в нескольких школах были закрыты и направлены на дистанционное обучение. 71 ребенок из детских дошкольных учреждений и 353 ученика из 11 нарвских школ находятся на изоляции до 17 ноября после вспышки коронавируса в Спортшколе Паэмурру. Все, кто находятся на изоляции в общеобразовательной школе или детском саду, не могут также посещать школы по интересам, кружки и секции. Те ученики, которые находятся не на изоляции, а на дистанционном обучении, имеют право посещать школы по интересам, кружки и секции. Каток и боксерский корпус Нарвской спортивной школы Паэмурру будут закрыты до 17 ноября.

Вопрос освобождения от платы за кружки в муниципальных школах по интересам, а также платы за место в детских садах для тех детей, которые находятся на вынужденной изоляции, будет решен в ближайшее время, так же, как и вопрос организации питания школьников, находящихся на изоляции и дистанционном обучении.

Специалисты и работники нарвской городской управы, в связи с угрозой COVID-19, не принимают посетителей. Некоторые специалисты работают из дома. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты. Информацию о вариантах консультирования и приемах можно получить на сайте narva.ee.

Организована дезинфекция детских площадок и оборудования для уличных тренировок.

В городских автобусах распространены информационные материалы, реализовано отделение водителя автобуса от салона перегородкой. Автобусы дезинфицируются после поездок.

Нарвская городская управа внимательно следит за ситуацией, при необходимости будет снова немедленно предпринимать меры и еще раз обращает внимание на важность соблюдения всех рекомендаций Департамента здоровья. Городская управа продолжает рассматривает возможные дальнейшие действия и меры по предотвращению распространения коронавируса для обеспечения безопасности городской среды.