09.11.2020, 19:47

Число заболевших коронавирусом в Нарве достигло 139. Горуправа вводит новые меры профилактики


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Narva linn
Narva linnFoto: Roman Starapopov

В связи с резким ростом числа инфицированных в Нарве городская управа приняла меры по предотвращению распространения коронавируса в дополнение к ограничениям, установленным государством. По состоянию на 9 ноября 2020 г. число заболевших в Нарве достигло 139, говорится в сообщении Нарвской горуправы.

Горупарва представила обзор ситуации и принятые меры по борьбе с COVID-19 в Нарве.

В сотрудничестве с Восточным региональным отделением Департамента здравоохранения группы детских садов и классы в нескольких школах были закрыты и направлены на дистанционное обучение. 71 ребенок из детских дошкольных учреждений и 353 ученика из 11 нарвских школ находятся на изоляции до 17 ноября после вспышки коронавируса в Спортшколе Паэмурру. Все, кто находятся на изоляции в общеобразовательной школе или детском саду, не могут также посещать школы по интересам, кружки и секции. Те ученики, которые находятся не на изоляции, а на дистанционном обучении, имеют право посещать школы по интересам, кружки и секции. Каток и боксерский корпус Нарвской спортивной школы Паэмурру будут закрыты до 17 ноября.

Вопрос освобождения от платы за кружки в муниципальных школах по интересам, а также платы за место в детских садах для тех детей, которые находятся на вынужденной изоляции, будет решен в ближайшее время, так же, как и вопрос организации питания школьников, находящихся на изоляции и дистанционном обучении.

Специалисты и работники нарвской городской управы, в связи с угрозой COVID-19, не принимают посетителей. Некоторые специалисты работают из дома. Все сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты. Информацию о вариантах консультирования и приемах можно получить на сайте narva.ee.

Организована дезинфекция детских площадок и оборудования для уличных тренировок.
В городских автобусах распространены информационные материалы, реализовано отделение водителя автобуса от салона перегородкой. Автобусы дезинфицируются после поездок.

Нарвская городская управа внимательно следит за ситуацией, при необходимости будет снова немедленно предпринимать меры и еще раз обращает внимание на важность соблюдения всех рекомендаций Департамента здоровья. Городская управа продолжает рассматривает возможные дальнейшие действия и меры по предотвращению распространения коронавируса для обеспечения безопасности городской среды.

Нарвская городская управа просит следовать рекомендациям Департамента здоровья. Дополнительную информацию можно найти на сайте kriis.ee.

Горуправа благодарит всех за понимание и желает жителям города здоровья!

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  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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