Центристы восстановили фракцию в Нарвском горсобрании
В четверг, 26 ноября, в Нарвском городском собрании была восстановлена фракция Центристской партии, ее возглавила Тамара Комлова, а заместителем стал Тармо Таммисте.
В четверг, 26 ноября, в Нарвском городском собрании была восстановлена фракция Центристской партии, ее возглавила Тамара Комлова, а заместителем стал Тармо Таммисте.
На пост мэра от фракции будет выдвинута социал-демократка Катри Райк из фракции "Наша Нарва", пишет RusERR.
Фракция Kodulinn Narva, которая насчитывает 14 депутатов, планирует выдвинуть кандидатами прежних мэра Нарвы Алексея Евграфова и председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович.
Фракция Центристской партии состоит из 9 человек, во фракции "Наша Нарва" 7 депутатов, внефракционным депутатом остался Михаил Стальнухин.
В пятницу фракции Центристской партии в Нарвском горсобрании и "Наша Нарва" подпишут коалиционный договор, к которому собирается присоединиться центрист Михаил Стальнухин,
Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ушел из жизни легендарный Диего Марадона: названа причина смерти
72-летнюю Ирину Винер не узнать: так она изменилась
Последние слова умирающего от коронавируса медика
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит