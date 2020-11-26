Центристы восстановили фракцию в Нарвском горсобрании

На пост мэра от фракции будет выдвинута социал-демократка Катри Райк из фракции "Наша Нарва", пишет RusERR.

Фракция Kodulinn Narva, которая насчитывает 14 депутатов, планирует выдвинуть кандидатами прежних мэра Нарвы Алексея Евграфова и председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович.

Фракция Центристской партии состоит из 9 человек, во фракции "Наша Нарва" 7 депутатов, внефракционным депутатом остался Михаил Стальнухин.

В пятницу фракции Центристской партии в Нарвском горсобрании и "Наша Нарва" подпишут коалиционный договор, к которому собирается присоединиться центрист Михаил Стальнухин,

Всего в Нарвском горсобрании 31 депутат.