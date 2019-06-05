Центристы: проблема сотрудников Eesti Energia нуждается в срочном решении и участии правительства

”На сегодняшний день в решении нуждаются два вопроса: как сохранить максимальное количество рабочих мест и как обеспечить энергобезопасность Эстонии. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас предложил перевести в стратегический резерв блоки, срок эксплуатации которых завершен. Это должно обеспечить энергобезопасность страны и способствовать сохранению части рабочих мест. Также одним из вариантов решения проблемы может стать разрешение использования биомассы совместно со сланцем — в этом случае выбросы CO2 будут ниже. Обозначенные меры необходимо принять как можно скорее, чтобы хотя бы смягчить последствия кризиса в регионе”, — сказала председатель Центристской фракции Рийгикогу Кадри Симсон.

По оценке председателя группы поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, необходимо рассмотреть предложение, согласно которому будет ускорен переход от производства электроэнергии из сланца к производству сланцевого масла. ”Добыча сланца продолжится — сырье будет использоваться для производства сланцевого масла, также планируется построить завод по рафинированию сланцевого масла”, — пояснил Дмитриев.