Центристы: проблема сотрудников Eesti Energia нуждается в срочном решении и участии правительства

Депутаты фракции Центристской партии Рийгикогу, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас и министр государственного управления Яак Ааб провели сегодня экстренное совещание с целью найти скорейшее разрешение кризисной ситуации вокруг концерна Eesti Energia и его предприятий в Ида-Вирумаа. Работы могут лишиться более тысячи человек из числа шахтеров и энергетиков, а энергетическая безопасность страны оказаться под угрозой.
”На сегодняшний день в решении нуждаются два вопроса: как сохранить максимальное количество рабочих мест и как обеспечить энергобезопасность Эстонии. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас предложил перевести в стратегический резерв блоки, срок эксплуатации которых завершен. Это должно обеспечить энергобезопасность страны и способствовать сохранению части рабочих мест. Также одним из вариантов решения проблемы может стать разрешение использования биомассы совместно со сланцем — в этом случае выбросы CO2 будут ниже. Обозначенные меры необходимо принять как можно скорее, чтобы хотя бы смягчить последствия кризиса в регионе”, — сказала председатель Центристской фракции Рийгикогу Кадри Симсон.
По оценке председателя группы поддержки Ида-Вирумаа в Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, необходимо рассмотреть предложение, согласно которому будет ускорен переход от производства электроэнергии из сланца к производству сланцевого масла. ”Добыча сланца продолжится — сырье будет использоваться для производства сланцевого масла, также планируется построить завод по рафинированию сланцевого масла”, — пояснил Дмитриев.
На следующей неделе запланирован визит министра государственного управления Яака Ааба в Ида-Вирумаа с целью выяснить, какие меры поддержки может оказать государство промышленным паркам региона в создании новых рабочих мест. Депутаты фракции Центристской партии Рийгикогу призывают членов правительства найти быстрое и конкретное решение проблемы.
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