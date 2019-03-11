11.03.2019, 14:40

Центр здоровья Confido начал предлагать в Ида-Вирумаа лечение от зависимостей


rus.delfi.ee
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Pilt on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

Центр здоровья Confido открыл в Силламяэ центр лечения от алкогольной зависимости, который является первым консультационным центром предприятия за пределами столицы и представляет собой часть плана расширения по всей Эстонии, сообщается в пресс-релизе.

Руководитель центра лечения от зависимостей Confido Кая Хейнсалу сказала, что сегодня в Ида-Вирумаа недостаточно возможностей для того, чтобы справиться с алкогольной зависимостью, и в регионе нет учреждений, которые предлагали бы зависимым систематическое лечение, эффективность которого подтверждена.

”Зависимость — это хроническое заболевание, избавление от которого — это длительный процесс, который будет очень сложным без помощи специалиста. Я очень надеюсь, что у жителей Ида-Вирумаа хватит смелости обращаться за помощью, поскольку они знают, что у нас они найдут решение своей проблемы”, — сказала Хейнсалу.

Центр лечения от зависимостей Confido в течение последнего года тесно сотрудничал с Окружной прокуратурой Пыхья, предоставляя лечение от алкогольной зависимости водителям, задержанным в состоянии криминального алкогольного опьянения. Советник отдела криминальной политики Министерства юстиции Кристер Тюллинен сказал, что в Эстонии люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, совершают примерно 7200 насильственных преступлений и преступлений вождения в состоянии опьянения.

”Многие из них для снижения вероятности совершения новых и повторных правонарушений нуждаются в лечении от злоупотребления алкоголем. Таким образом, каждое новое предложение услуг по лечению, особенно в Ида- Вирумаа, где лечения от алкогольной зависимости предоставляется сравнительно мало, всячески приветствуется, поскольку позволит повысить уровень здорового образа жизни и безопасности населения”, — сказал Тюллинен.

В центре Confido, раз в неделю, по воскресеньям алкоголе- и наркозависимых будет консультировать опытный консультант, сама родом из Силламяэ, Оксана Козлова.

”Зависимые часто не признают, что алкоголизм и наркомания это болезнь и обращаются за помощью, когда их жизнь почти разрушена. Теряется семья, здоровье, работа. Надо понять, надежда на излечение есть”. Козлова рекомендует всем страдающим от зависимости и их близким обращаться за помощью при первой же возможности, и добавляет, что чем раньше начать лечение, тем легче начать жить по новому, освобождаясь от зависимости. Наряду с работой в Силламяэском кабинете зависимостей, Козлова продолжит консультировать зависимых в Таллинне в частном медицинском центре Confido.

Confido будет предоставлять зависимым в Силламяэ лечение, признанное самым эффективным доказанным методом избавления от зависимости, в основе которого лежит восстановительная программа 12 шагов. За консультацией смогут обратиться все не колющиеся наркозависимые и те, кто злоупотребляет алкоголем, независимо от стадии зависимости. Чтобы получить помощь, направление от врача не требуется.

Продолжительность курса лечения 2,5-3 месяца, консультации проводятся на русском языке. Сначала консультирование будет проходить в форме групповой терапии, но можно надеяться, что в сотрудничестве с местным самоуправлением вскоре станет возможно предоставление индивидуального лечения. Кабинет лечения от зависимостей Confido находится в Силламяэ по адресу: Калда, 14.

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