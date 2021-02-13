”Цель — получить образование в США и вернуться”. Как молодежь в Ида-Вирумаа создает стартапы и учит школьников программировать

Ученики и студенты из Ида-Вирумаа создали стартап — школу Edukoht по обучению учеников в возрасте 10-16 лет основам ИТ.

Михаил Белов учится в 11-м классе Нарвской гимназии, Дарья Филатова из Петербурга уже два года учится в Нарвском колледже Тартуского университета, Владислав Виртонен живет в Силламяэ и оканчивает Нарвскую гимназию, Сиймон Хярм — студент Нарвского колледжа, он родом из России, детство провел в Пылтсамаа, в Нарву переехал два года назад.

Михаил, Владислав и Сиймон и основали стартап Edukoht вместе с четвертым участником проекта — Георгием Соколовым, который на данный момент отошел от дел, так как учится в Штатах. Но, по словам ребят, он помогает им с материалами по обучению.

Дарья присоединилась к ребятам позже. Прожив в Нарве два года, она восхищается городом и даже видит здесь свое будущее. ”Я вижу, как Нарва может развиваться, как могут развиваться ребята, которые у нас занимаются. Мне все это очень нравится, и в будущем я бы хотела остаться и продолжать помогать развитию Нарвы вместе с Edukoht и другими организациями”, — делится своими планами девушка.

Сиймон Хярм тоже родом из России. Говорит, до 1990-х его семья проживала в России, в Печорах. ”Там зарплата была 500 рублей в месяц, на которые вообще было невозможно прожить. К счастью, нам помогала местная церковь. Потом мы приехали в Эстонию, чтобы начать жить нормально”, — рассказывает Сиймон, который в совершенстве владеет эстонским. Язык он выучил за полгода в эстонском детском садике, затем пошел в эстонскую школу. ”Поэтому родной язык у меня эстонский все-таки, не русский”, — говорит он.

Знакомство с мэром



На прошлой неделе ребята пришли на прием к мэру Нарвы Катри Райк, чтобы познакомиться и получить совет, в каком направлении развиваться и кого привлечь в качестве спонсоров стартапа.

В прошлом году, когда в первую волну коронавируса школы перешли на дистанционное обучение, ребята помогали малообеспеченным семьям с компьютерами.

Инициативу ”Компьютер каждому школьнику!” запустили такие известные в Эстонии люди, как Кятлин Рохилайд-Альясте, Мария Рахамяги, Свен Яблонски, Неле Лаби. К ним подключилась школа Edukoht во главе с Сиймоном Хярмом, который отвечал за Ида-Вирумаа.