13.02.2021, 21:35

”Цель — получить образование в США и вернуться”. Как молодежь в Ида-Вирумаа создает стартапы и учит школьников программировать


Роман Старапопов
EST
Katri Raik päev 4.02.2021
Слева направо: Михаил Белов, Сиймон Хярм, Дарья Филатова, Владислав Виртонен.Foto: Andres Putting

В то время, когда молодежь массово покидает ”проблемный” регион Ида-Вирумаа, местные ученики и студенты на своем примере доказывают, что и здесь можно развивать стартапы, привлекать на работу специалистов из России и даже возвращаться обратно, получив хорошее образование в Америке.

Ученики и студенты из Ида-Вирумаа создали стартап — школу Edukoht по обучению учеников в возрасте 10-16 лет основам ИТ.

Михаил Белов учится в 11-м классе Нарвской гимназии, Дарья Филатова из Петербурга уже два года учится в Нарвском колледже Тартуского университета, Владислав Виртонен живет в Силламяэ и оканчивает Нарвскую гимназию, Сиймон Хярм — студент Нарвского колледжа, он родом из России, детство провел в Пылтсамаа, в Нарву переехал два года назад.

Михаил, Владислав и Сиймон и основали стартап Edukoht вместе с четвертым участником проекта — Георгием Соколовым, который на данный момент отошел от дел, так как учится в Штатах. Но, по словам ребят, он помогает им с материалами по обучению.

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Дарья присоединилась к ребятам позже. Прожив в Нарве два года, она восхищается городом и даже видит здесь свое будущее. ”Я вижу, как Нарва может развиваться, как могут развиваться ребята, которые у нас занимаются. Мне все это очень нравится, и в будущем я бы хотела остаться и продолжать помогать развитию Нарвы вместе с Edukoht и другими организациями”, — делится своими планами девушка.

Сиймон Хярм тоже родом из России. Говорит, до 1990-х его семья проживала в России, в Печорах. ”Там зарплата была 500 рублей в месяц, на которые вообще было невозможно прожить. К счастью, нам помогала местная церковь. Потом мы приехали в Эстонию, чтобы начать жить нормально”, — рассказывает Сиймон, который в совершенстве владеет эстонским. Язык он выучил за полгода в эстонском детском садике, затем пошел в эстонскую школу. ”Поэтому родной язык у меня эстонский все-таки, не русский”, — говорит он.

Знакомство с мэром


На прошлой неделе ребята пришли на прием к мэру Нарвы Катри Райк, чтобы познакомиться и получить совет, в каком направлении развиваться и кого привлечь в качестве спонсоров стартапа.

В прошлом году, когда в первую волну коронавируса школы перешли на дистанционное обучение, ребята помогали малообеспеченным семьям с компьютерами.

Инициативу ”Компьютер каждому школьнику!” запустили такие известные в Эстонии люди, как Кятлин Рохилайд-Альясте, Мария Рахамяги, Свен Яблонски, Неле Лаби. К ним подключилась школа Edukoht во главе с Сиймоном Хярмом, который отвечал за Ида-Вирумаа.

Обучение ИТ в школе Edukoht


В команде ”учителей” Edukoht — 13 человек, все — гимназисты. Именно они обучают школьников основам ИТ. Занятия проходят в Нарвском колледже Тартуского университета и в Кохтла-Ярве, в Вирумааском колледже TalTech. Учебные заведения предоставляют для занятий компьютерные классы.

По словам Владислава Виртонена, есть в их команде и студенты, некоторые — приезжие. ”У нас есть несколько менторов, которые преподают программирование, изучают ИТ в Нарвском колледже. Мы дали им первую работу в Эстонии, они получают дополнительный доход. Теперь один программист из России — у него уже несколько образований — в свете всего того, что там происходит, решил, что тоже хочет переехать в Эстонию. Сейчас подает заявку для получения э-резиденства”, — рассказывает Владислав.

По словам Сиймона Хярма, заявка о сотрудничестве с возможностью переезда ему приходила и из Казахстана. ”По сути, мы можем найти возможность для таких людей. Если открыть новые локации, то вообще не проблема нанять их, особенно если они хорошо умеют программировать, общаться. Главное, если они все разделяют наши ценности, нашу миссию”, — говорит Хярм.

”Подготовить ребят к миру, которого сейчас еще нет”


По словам ребят, ценность Edukoht заключаются в уважении к друг другу, а также желании работать с детьми. ”Наша миссия — это заинтересовать как можно большее количество детей в программировании. И мы это делаем через наши курсы. Наше видение — подготовить ребят к миру, которого сейчас еще нет”, — рассказывает Хярм. Создатели Edukoht признают, что все участники их команды молодые, поэтому, возможно, будут совершать ошибки, но этого не избежать.

”Мы хотим подготовить ребят к тому, чтобы они были предприимчивыми. Идет смена эпохи — индустриализация заканчивается, начинается дигитальная эпоха. Нужно постоянно меняться, адаптироваться. Детям, которые к нам ходят, мы часто говорим, что мнение должно быть более гибким и программирование в этом помогает — развивает логику, мышление и так далее”, — говорит Сиймон.

”Ошибки надо делать, чтобы увидеть результат, посмотреть что к чему и разбираться в ней, — уверен Владислав. — Мы живем в Ида-Вирумаа, где большая часть рабочих людей, они заняты в индустрии. Это промышленность, заводы, где совершить ошибку нельзя, потому что ты подводишь свой коллектив. Взрослые, которые там работают, приходят домой и с ребенком переводят дальше это мышление, дальше распространяют, что ошибаться нельзя”.

В ожидании помощи


Свой стартап ребята планируют развивать, но для этого им нужна помощь. По словам Михаила, сейчас их команда открыта к новым знакомствам и партнерству, также они они приглашают к сотрудничеству другие школы.

”Потому что у школ обычно есть и техника, и помещения, и желание обучать своих детей программированию”, — поясняет он. Владислав выражает надежду, что их деятельность заинтересует молодых специалистов из России и других стран, особенно в свете того, что в колледже открылась новая программа на русском языке. ”Поэтому, если кто-то приедет сюда учиться из России, то это будет очень-очень круто”, — уверен Виртонен, который сам планирует уехать на учебу в один из университетов в Америке.

”Моя мечта и цель — получить максимально качественное образование, максимального качества компетенции и вернуться обратно в Ида-Вирумаа”, — говорит Владислав.

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