Бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте стал советником министра экономики

В задачи представителя министерства в Ида-Вирумаа помимо обеспечения информационного сопровождения программы справедливого перехода входит оказание помощи в развитии новой программы развития Ида-Вирумаа и создание химического кластера в регионе.

По словам Таммисте, ни для кого уже не секрет, что сланцевого сектора в его нынешнем виде уже не будет, однако это не должно происходит резко — люди лишатся работы без возможности найти новую: "Задача справедливого перехода — предоставить людям другие возможности работать".

Вкратце новый советник министра сказал, что на смену нынешней сланцевой энергетике придет производство сланцевого масла, его рафинирование, производство водорода как нового вида топлива и углерода как компонента для композитных материалов, а кроме этого, сейчас активно идет подготовка к тому, чтобы в районе электростанций появился агропарк и в Кохтла-Ярве был организован химический кластер — все это, по оценке Таммисте, даст региону 1000-1500 новых рабочих мест.

По словам Таммисте, новая должность не помешает его работе депутатом в городском собрании.

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