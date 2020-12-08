Бывший главврач Ида-Вируской центральной больницы: сначала оставили регион без помощи, а теперь хотят закрыть "на замок"!

- В том, что сейчас коронавирусом в наибольшей степени поражен регион Ида-Вирумаа, есть какая-то специфика, или это скорее случай, как было летом в Тарту?

- Да, есть своя специфика. Одна из причин, конечно, то, что весной там заболеваемость была довольно низкой. У людей возникло обманчивое чувство защищенности, что там вирус распространяться не будет.

- Из новостей мы узнаем, что для больных COVID-19 осталось всего 6 свободных коек…

- Как правило об опасности перегрузки в медицинской системе говорится уже тогда, когда в интенсивной терапии заполнены свыше 75% мест. А нас сейчас разговор о шести койко-местах. Мы уже давно упустили момент для принятия необходимых решений. А теперь возникает вопрос — куда класть больных.

Я думаю, а почему не поступили здесь, как на Сааремаа. Почему нет от полевого госпиталя? Почему нет добровольцев?

- И мне самому сразу вспоминается больничный десант на Сааремаа. Это то, что нужно сейчас Ида-Вирумаа?

- Да, в Ида-Вирумаа нужен точно такой же сценарий, какой был на Сааремаа. Мы уже на грани того, что в Нарвской больнице не будет ни персонала, ни мест.

- А что теперь делать со всем Ида-Вирума? Дополнительные ограничения на передвижение, как рекомендует Научный совет?

- Я считаю, что это было бы крайне несправедливо, когда мы сначала не пришли на помощь, а теперь еще и закроем "на замок". Мы должны выработать ясную стратегию, как двигаться дальше. Если мы поможем, то тогда закрытие могло бы обсуждаться как крайняя мера. Но сейчас - нет.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!