21.03.2019, 13:38

Будущее Йыхвиских дорог: отремонтируют Нарвское шоссе, планируются и другие инвестиции


Евгения Парв,
Евгения Парв, "Вестник Йыхви"
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Будущее Йыхвиских дорог: отремонтируют Нарвское шоссе, планируются и другие инвестиции
Jevgenija Parv

Министерство экономики и коммуникаций выделило волости Йыхви на реконструкцию Нарвского шоссе 1 миллион евро. Целью инвестиционного пособия является поддержка реконструкции транзитных дорог, на которые приходится особая транспортная нагрузка. К выделенному пособию добавляется вклад со стороны местного самоуправления, рассказывает "Вестник Йыхви".

По словам вице-старейшины Виктории Цвентарной, как только в волость придет приказ министра, означающий полное утверждение данной инвестиции, проектировщик (в данном случае это фирма Reaalprojekt) приступит к подготовительной части ремонта — проектировке.

”Согласно нашим предварительным планам, с помощью этой субсидии и собственного финансового участия, нам удастся отремонтировать часть Нарвского шоссе от моста до дома по адресу Нарвское шоссе, 38. Это фрезеровка верхних слоев асфальта, возможно, реорганизация транспортного потока, замена бордюрных камней, приведение в порядок тротуаров и решение для зоны парковочных карманов”, — перечисляет вице-старейшина.

Однако следует отметить, что если в ходе проектирования и исследования возможной причины проседания асфальта выяснится, что необходимо предварительно дорогу укреплять, то ее ремонтируемая протяженность, увы, сократится пропорционально имеющимся средствам.

Впрочем, помимо Нарвского шоссе, на которое, безусловно, приходится большая нагрузка, в Йыхви есть и другие проблемные дороги, которыми необходимо заниматься. Для этого, по настоянию депутатов волостного собрания Йыхви, у независимой фирмы была заказана разработка программы обслуживания дорог.

Результатом этой разработки стал список необходимых затрат на ремонт дорог в волости и городе на ближайшие четыре года. По мнению составителей программы, на эти цели в текущем году потребуется порядка 1,9 миллионов евро. В следующем — 1, 2 миллиона, в 2021 — 1,3 миллиона, в 2022 — около 950 тысяч.

”Что касается реального бюджета, то не все деньги, которые рекомендует программа, мы можем на эти цели выделить. В этом году, если говорить о своих внутренних дорогах, планируется отремонтировать дороги на сумму 300 тысяч евро”, — говорит Цвентарная.

”Плюс миллион субсидии и собственные средства — на реновацию Нарвского шоссе, которое, при благоприятных обстоятельствах будет отремонтировано также в текущем году”.

Сейчас специалисты волостной управы заняты тем, что просматривают заключенные со строителями договора, в которых приведены гарантийные сроки, чтобы, если где-тонесмотря на недавний ремонт, дорога не выдержала зимней непогоды и испортилась, фирма могла бы по гарантии исправить недочеты.

Занимаются проектировщики и улицей Юлесыйду, в текущем году внимание будет уделено тротуарам на улице Яама, продолжится реновация улицы Парги. Проблемными и требующими внимания в следующем году являются улицы Сомпа, Раудтеэ, Мальми, Вески и некоторые сельские дороги. Этот список неполный, с подробным обзором по планируемым ремонтам дорог ”Вестник Йыхви” познакомит жителей в ближайших номерах, когда сойдет снег и будет проведен тщательный анализ и составлен четкий план.

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