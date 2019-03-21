Будущее Йыхвиских дорог: отремонтируют Нарвское шоссе, планируются и другие инвестиции

По словам вице-старейшины Виктории Цвентарной, как только в волость придет приказ министра, означающий полное утверждение данной инвестиции, проектировщик (в данном случае это фирма Reaalprojekt) приступит к подготовительной части ремонта — проектировке.

”Согласно нашим предварительным планам, с помощью этой субсидии и собственного финансового участия, нам удастся отремонтировать часть Нарвского шоссе от моста до дома по адресу Нарвское шоссе, 38. Это фрезеровка верхних слоев асфальта, возможно, реорганизация транспортного потока, замена бордюрных камней, приведение в порядок тротуаров и решение для зоны парковочных карманов”, — перечисляет вице-старейшина.

Однако следует отметить, что если в ходе проектирования и исследования возможной причины проседания асфальта выяснится, что необходимо предварительно дорогу укреплять, то ее ремонтируемая протяженность, увы, сократится пропорционально имеющимся средствам.

Впрочем, помимо Нарвского шоссе, на которое, безусловно, приходится большая нагрузка, в Йыхви есть и другие проблемные дороги, которыми необходимо заниматься. Для этого, по настоянию депутатов волостного собрания Йыхви, у независимой фирмы была заказана разработка программы обслуживания дорог.

Результатом этой разработки стал список необходимых затрат на ремонт дорог в волости и городе на ближайшие четыре года. По мнению составителей программы, на эти цели в текущем году потребуется порядка 1,9 миллионов евро. В следующем — 1, 2 миллиона, в 2021 — 1,3 миллиона, в 2022 — около 950 тысяч.