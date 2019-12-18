"Буду послом Нарвы". Главный архитектор города Иван Сергеев покидает свой пост

"Около 40% выбросов в атмосферу углекислого газа приходится именно на строительный сектор и эксплуатацию зданий, а потому устойчивое развитие этого сектора имеет прямое влияние на изменение нашего климата.

Я считаю, что это одна из важнейших тем в мире в данный момент, и я должен хотя бы попробовать использовать здесь свои знания и опыт. Министерство экономики и коммуникаций предложило великолепную возможность это сделать", — пояснил Сергеев свой выбор.

"Я благодарен за объекты, которыми у меня была честь в течение последних четырех лет в рамках своей компетенции заниматься, среди них: Ратуша и Ратушная площадь, велодорожки, центр текстиля на Кренгольме, конкурсы на Колледж МВД, детальная планировка библиотеки, многочисленные проекты предпринимателей и миллион маленьких частных вопросов рядовых горожан", — говорит уходящий со своего поста архитектор.

Он также выражает благодарность своей команде, которая в течение почти четырех лет была ему второй семьей. "Я рад, что мы умеем командно подходить к поставленным перед нами задачам, дипломатично и профессионально добиваться для города наилучшей возможной пространственной среды".