18.12.2019, 14:15

"Буду послом Нарвы". Главный архитектор города Иван Сергеев покидает свой пост

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Narva linnapea ja peaarhitekt
Narva linnapea ja peaarhitektFoto: Tiit Blaat

Иван Сергеев покидает должность главного архитектора Нарвы. С конца января он переходит на работу в Министерство экономики и коммуникаций советником по устойчивому развитию сферы строительства.

"Около 40% выбросов в атмосферу углекислого газа приходится именно на строительный сектор и эксплуатацию зданий, а потому устойчивое развитие этого сектора имеет прямое влияние на изменение нашего климата.

Я считаю, что это одна из важнейших тем в мире в данный момент, и я должен хотя бы попробовать использовать здесь свои знания и опыт. Министерство экономики и коммуникаций предложило великолепную возможность это сделать", — пояснил Сергеев свой выбор.

"Я благодарен за объекты, которыми у меня была честь в течение последних четырех лет в рамках своей компетенции заниматься, среди них: Ратуша и Ратушная площадь, велодорожки, центр текстиля на Кренгольме, конкурсы на Колледж МВД, детальная планировка библиотеки, многочисленные проекты предпринимателей и миллион маленьких частных вопросов рядовых горожан", — говорит уходящий со своего поста архитектор.

Он также выражает благодарность своей команде, которая в течение почти четырех лет была ему второй семьей. "Я рад, что мы умеем командно подходить к поставленным перед нами задачам, дипломатично и профессионально добиваться для города наилучшей возможной пространственной среды".

"Очень надеюсь, что в вопросах городской среды и культуры я смогу быть полезен нашему городу и впредь. Я также останусь в команде фестиваля Station Narva в надежде, что нам удастся найти более стабильную финансовую поддержку (в том числе и от города) и мы сможем продолжить радовать им горожан. С другой стороны, я рад буду в скором времени присоединиться к рядам ”послов Нарвы”, которых у нас тоже очень много и которые представляют город в своих сферах и вкладывают в его развитие извне".

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