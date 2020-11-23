Борьба с коронавирусом Ида-Вируской центральной больницы: помогают студенты, количество коек увеличили, лечение продолжается

В Ида-Вирумаа сейчас самый большой показатель заражения коронавирусом. Кумулятивный показатель на 100 000 человек последние 14 дней — 566. В Харьюмаа — 321, в уезде — Хийумаа 300, в Тартумаа — 133. Центр лечения больных ковидом — Ида-Вируская центральная больница. На прошлой неделе там вспыхнул очаг заражения — коронавирусом заразились как врачи, так и пациенты. Всего насчитывается 56 инфицированных.

RusDelfi связался с больницей, чтобы узнать, как сейчас организована работа и что думают специалисты о ситуации в регионе.

"До сих пор нам удается справляться с пандемией своими силами, — признается пресс-секретарь Ида-Вируской центральной больницы Анна Медведева. — Большую часть больных COVID-19 мы лечим на месте. По договоренности больные, нуждающиеся в интенсивной терапии, отправляются в Тарту для распределения нагрузки между больницами (возможность интенсивной терапии в нашей больнице также имеется). Также помогает привлечение студентов-добровольцев — например для работы в пунктах тестирования или контрольных пунктах на входах в здания больницы".

В регионе ежедневно увеличивается количество больных. Естественно, из-за этого растет и количество нуждающихся в больничном лечении. Медучреждение реагирует на это всеми возможными способами.

"За последние недели мы увеличиваем количество коек уже второй раз. Сначала количество мест было повышено с 20 до 32, а с 20 ноября мы готовим новую зону для лечения больных с COVID-19. В результате этого количество мест увеличится до 52", — рассказывает сотрудник больницы Медведева.

По ее словам, на данный момент это покрывает нужды региона, однако больница заранее продумывает планы для увеличения количества мест в ответ на рост заболеваемости и потенциальный рост числа нуждающихся в госпитализации.

С приходом коронавируса другие болезни никуда не исчезли. Если в марте больницы вынуждены были поставить на паузу плановое лечение, то во время осенней вспышки COVID-19 оно не приостанавливалось. "Сейчас приоритетом является сохранение плановой работы в максимально возможном объеме как можно дольше. Услуга предоставляется в ограниченном объеме лишь в клинике восстановительного лечения и сестринской помощи из-за вспышки COVID-19 среди работников и пациентов клиники. В ближайшие две недели в отделения данной клиники не будут принимать новых пациентов".