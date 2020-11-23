Борьба с коронавирусом Центральной больницы Ида-Виру: помогают студенты, количество коек увеличили, лечение продолжается
Как работает главная больница уезда, где огромное количество зараженных COVID-19?
Как работает главная больница уезда, где огромное количество зараженных COVID-19?
В Ида-Вирумаа сейчас самый большой показатель заражения коронавирусом. Кумулятивный показатель на 100 000 человек последние 14 дней — 566. В Харьюмаа 321, в Хийумаа 300, в Тартумаа 133. Центр лечения больных ковидом — Центральная больница Ида-Виру. На прошлой неделе там вспыхнул очаг заражений — коронавирусом заразились как врачи, так и пациенты. Всего наститывается 56 инфицированных.
RusDelfi связался с больницей, чтобы узнать, как сейчас организована работа и что думают специалисты о ситуации в регионе.
"До сих пор нам удается справляться с пандемией своими силами, — признается пресс-секретарь Центральной больницы Ида-Виру Анна Медведева. — Большую часть больных COVID-19 мы лечим на месте. По договоренности — больные, нуждающиеся в интенсивной терапии отправляются в Тарту, для распределения нагрузки между больницами (возможность интенсивной терапии в нашей больнице также имеется). Также помогает привлечение студентов-добровольцев — например для работы в пунктах тестирования или контрольных пунктах на входах в здания больницы".
В регионе ежедневно увеличивается количество больных. Естественно, из-за этого растет и количество нуждающихся в больничном лечении. Медучереждение реагирует на это всеми возможными способами.
"За последние недели мы увеличиваем количество коек уже второй раз. Сначала количество мест было повышено с 20 до 32, а с 20.11 мы готовим новую зону для лечение больных с COVID-19. В результате этого количество мест увеличится до 52", — рассказывает сотрудник больницы Медведева.
По ее словам, на данный момент это покрывает нужды региона, однако больница заранее продумывает планы для увеличения количества мест в ответ на рост заболеваемости и потенциального роста числа нуждающихся в госпитализации.
С приходом коронавируса, другие болезни и болячки никуда не исчезли. Если в марте больницы вынуждены были поставить на паузу плановое лечение, то во время осенней вспышки COVID-19 оно не приостанавливалось. "Сейчас приоритетом является сохранение плановой работы в максимально возможном объеме как можно дольше.
Услуга предоставляется в ограниченном объеме лишь в клинике восстановительного лечения и сестринской помощи, из-за вспышки COVID-19 среди работников и пациентов клиники. В ближайшие две недели в отделения данной клиники не будут принимать новых пациентов".
Как специалисты больницы в целом оценивают ситуацию с коронавирусом в регионе?
"Ситуация сложная — для того, чтобы больницы могли продолжать оказывать помощь по всем заявленным специальностям в привычном объеме и не ограничивать плановую работу, усилия требуются не только от медиков, но и от жителей региона. Это значит, что местные жители должны внимательно следить за своим здоровьем, при появлений симптомов ОРВИ — своевременно тестироваться, а также носить маску в общественных местах", — резюмирует Анна Медеведа.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Родила 10-х, а выглядит как топ-модель: секрет жены Хадарцева
Почему Ирина Винер и Алишер Усманов не живут вместе
"Идет расправа над людьми": открытое письмо Гармаша
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев