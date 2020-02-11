Ближе к читателям: RusDelfi едет в Кохтла-ярве

В программе нашего трехдневного визита ؙ— встреча с читателями из пятого по величине города Эстонии, интервью с первыми лицами Кохтла-ярве, в ходе которых мы сможем задать некоторые волнующие жителей города вопросы. В качестве выездного офиса редакция будет использовать помещения Центра культуры города Кохтла-Ярве. Директор Центра Светлана Короткова рада приезду таллиннских гостей: ”Мы очень рады, что в течение трех дней новости на популярном портале Delfi будут готовиться именно в наших стенах. Очень важно, что о проблемах, надеждах и острых вопросах люди смогут напрямую, лично поговорить с журналистами”.

”Одной из главных идей RusDelfi является близость читателю. — признался главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. — Мне, как главному редактору, хотелось бы, чтобы мы входили в каждый дом в самом буквальном смысле. Я знаю, что в Кохтла-Ярве любят RusDelfi — по статистике мы видим огромное количество читателей из этого города. И я благодарен администрации Центра культуры и лично Светлане Коротковой за возможность очной встречи с читателями”