Безработица и социальные проблемы? Исследование объясняет последствия отказа от сланца в Ида-Вирумаа

В нем также рассматриваются возможные стратегии справедливого перехода в Ида-Вирумаа. Вопросам, связанными с справедливым переходом к безуглеродной экономике, в рамках нового исследовательского проекта CINTRAN ищут ответы Эстонский центр экологических исследований (EKUK), Ассоциация муниципалитетов Ида-Вирумаа и 12 партнеров по проекту из других стран Европы.

”Часто считается, что при борьбе с изменением климата только воздействие окружающей среды и экономики следует рассматривать в качестве переменных. Но не менее важно учитывать социальные, культурные, демографические и политические факторы”, — говорит климатолог из Кембриджа Аннела Ангер-Краави.

К 2050 году Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом. Для выполнения этого обещания государства-члены ЕС должны в срочном порядке прекратить производство и потребление ископаемого топлива и на этой основе преобразовать свою углеродоемкую экономику. Добыча ископаемого топлива и использование для производства электроэнергии и тепла и энергоемких отраслей промышленности в Европе географически распределены неравномерно и сосредоточены в относительно небольших регионах, таких как Ида-Вирумаа в Эстонии. Экономика многих из этих регионов все еще почти полностью зависит от производства ископаемого топлива.

До сих пор исследования в основном были сосредоточены на прямых экономических последствиях перехода и изменениях в энергетической системе. Будущие ил и текущие переходные процессы имеют непредвиденные или даже непреднамеренные побочные эффекты, будь то социальные, демографические, культурные или политические. В настоящее время нет полного понимания этих эффектов и их взаимодействия. В проекте ”Carbon Intensive Regions in Transition — Unravelling the Challenges of Structural Change” (кратко CINTRAN), участвующие исследователи и местные партнеры из ряда дисциплин стремятся восполнить этот пробел в исследованиях. ”Мы хотим понять, что является причиной успеха или неудачи регионов, претерпевающих структурные изменения в результате политики в области изменения климата”, — говорит Лукас Хермвиль, координатор проекта в Международной исследовательской группе по климатической политике в Вуппертальском институте в Германии.