Безработица и социальные проблемы? Исследование объясняет последствия отказа от сланца в Ида-Вирумаа

Социальные изменения являются сложными и трудными для прогнозирования и реализации мер по смягчению последствий. В ходе проекта Ассоциация местного самоуправления Ида-Вирумаа надеется извлечь уроки из опыта других регионов, применить эффективные практики и избежать ошибок. Сеть научно-исследовательских учреждений, участвующих в проекте, обеспечивает наилучшую научно-обоснованную поддержку для прогнозов и запланированных действий в Ида-Вирумаа.
По словам Гетлина Денкс, главы климатического департамента Министерства окружающей среды, также одна из консультантов проекта, это важный и крайне необходимый проект с точки зрения преобразования экономики, чтобы обеспечить справедливый доход и перспективы для людей, наиболее под влиянием этих изменений. ”Говоря об Эстонии и будущем сланцевого сектора, важно, чтобы все стороны, затронутые этой проблемой, были вовлечены — как работники сланцевого сектора, так и жители Ида-Вирумаа. Если мы хотим успешно продвигаться к достижению поставленных целей национальной и Европейской политики в области окружающей среды и климата, мы должны понимать, что принесут изменения и какие меры по смягчению последствий и трансформации являются подходящими и необходимыми для будущего и развития Ида-Вирумаа”.
Вместе с регионами в подобных ситуациях, не всегда необходимо изобретать велосипед при анализе проблем и решений. ”Хорошо передавать друг другу имеющийся опыт и знания и, если необходимо, вместе находить решения”, — уточнила Денкс.
Четырехлетний проект был запущен на цифровом совещании 12 и 13 мая 2020 года, в котором приняли участие 30 исследователей и представителей партнерских организаций из восьми стран. Проект финансируется Европейской программой исследований и инноваций Horizon 2020.
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