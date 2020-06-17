17.06.2020, 11:40

Безработица и социальные проблемы? Исследование объясняет последствия отказа от сланца в Ида-Вирумаа


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Eesti Energia
Eesti EnergiaFoto: Priit Simson

Началось исследование по картированию влияния отказа от сланца на жителей Ида-Вирумаа. Исследование направлено на выяснение того, приведет ли амбициозная климатическая политика Европейского союза к безработице и социальным проблемам в Ида-Вирумаа.

В нем также рассматриваются возможные стратегии справедливого перехода в Ида-Вирумаа. Вопросам, связанными с справедливым переходом к безуглеродной экономике, в рамках нового исследовательского проекта CINTRAN ищут ответы Эстонский центр экологических исследований (EKUK), Ассоциация муниципалитетов Ида-Вирумаа и 12 партнеров по проекту из других стран Европы.

”Часто считается, что при борьбе с изменением климата только воздействие окружающей среды и экономики следует рассматривать в качестве переменных. Но не менее важно учитывать социальные, культурные, демографические и политические факторы”, — говорит климатолог из Кембриджа Аннела Ангер-Краави.

К 2050 году Европа должна стать первым климатически нейтральным континентом. Для выполнения этого обещания государства-члены ЕС должны в срочном порядке прекратить производство и потребление ископаемого топлива и на этой основе преобразовать свою углеродоемкую экономику. Добыча ископаемого топлива и использование для производства электроэнергии и тепла и энергоемких отраслей промышленности в Европе географически распределены неравномерно и сосредоточены в относительно небольших регионах, таких как Ида-Вирумаа в Эстонии. Экономика многих из этих регионов все еще почти полностью зависит от производства ископаемого топлива.

До сих пор исследования в основном были сосредоточены на прямых экономических последствиях перехода и изменениях в энергетической системе. Будущие ил и текущие переходные процессы имеют непредвиденные или даже непреднамеренные побочные эффекты, будь то социальные, демографические, культурные или политические. В настоящее время нет полного понимания этих эффектов и их взаимодействия. В проекте ”Carbon Intensive Regions in Transition — Unravelling the Challenges of Structural Change” (кратко CINTRAN), участвующие исследователи и местные партнеры из ряда дисциплин стремятся восполнить этот пробел в исследованиях. ”Мы хотим понять, что является причиной успеха или неудачи регионов, претерпевающих структурные изменения в результате политики в области изменения климата”, — говорит Лукас Хермвиль, координатор проекта в Международной исследовательской группе по климатической политике в Вуппертальском институте в Германии.

Также рассматривается эффективность стратегий для решения структурных изменений и разработают инструменты, позволяющие регионам оценивать себя и отслеживать прогресс в этом процессе. Проект сосредоточен на четырех регионах: Район добычи рейнского лигнита в Германии, Силезия в Польше, Западная Македония в Греции и сланцевая зона Ида-Вирумаа в Эстонии. Обмен опытом между этими регионами, а также с другими так называемыми угольными регионами, не участвующими в проекте, имеет большое значение для проекта. Координатор эстонского проекта Аннела Ангер-Краави из Кембриджского университета в Англии, которая объединила усилия с Центром экологических исследований Эстонии, подчеркивает, что ”понимание проблем, связанных с переходом к безуглеродной экономике, таких как гендерное или возрастное неравенство и изменение доходов семьи, позволяет спланировать экономическое преобразования так, чтобы этих проблем не возникало и чтобы предстоящие изменения относились ко всем сторонам справедливо”.

По словам Маргуса Кёрта, председателя правления EKUK, участие в проекте связано с новыми вызовами. ”EKUK имеет очень хороший обзор экологических проблем Ида-Вирумаа и имеет ноу-хау и специалистов в этой области, но важно комплексно взглянуть на эти темы. Сотрудничество между учеными-экологами и социологами предоставляет хорошую и инновационную возможность для широкого анализа Ида-Вирумаа”.

”Постепенный спад в сланцевом секторе уже произошел за последние 30 лет”, — говорит Харди Мурула, исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации местного самоуправления Ида-Вирумаа. ”До сих пор мы в основном имели дело с последствиями — безработицей, эмиграцией и растущими социальными проблемами, но реализация мер по предотвращению и смягчению последствий была более скромной”.

Социальные изменения являются сложными и трудными для прогнозирования и реализации мер по смягчению последствий. В ходе проекта Ассоциация местного самоуправления Ида-Вирумаа надеется извлечь уроки из опыта других регионов, применить эффективные практики и избежать ошибок. Сеть научно-исследовательских учреждений, участвующих в проекте, обеспечивает наилучшую научно-обоснованную поддержку для прогнозов и запланированных действий в Ида-Вирумаа.

По словам Гетлина Денкс, главы климатического департамента Министерства окружающей среды, также одна из консультантов проекта, это важный и крайне необходимый проект с точки зрения преобразования экономики, чтобы обеспечить справедливый доход и перспективы для людей, наиболее под влиянием этих изменений. ”Говоря об Эстонии и будущем сланцевого сектора, важно, чтобы все стороны, затронутые этой проблемой, были вовлечены — как работники сланцевого сектора, так и жители Ида-Вирумаа. Если мы хотим успешно продвигаться к достижению поставленных целей национальной и Европейской политики в области окружающей среды и климата, мы должны понимать, что принесут изменения и какие меры по смягчению последствий и трансформации являются подходящими и необходимыми для будущего и развития Ида-Вирумаа”.

Вместе с регионами в подобных ситуациях, не всегда необходимо изобретать велосипед при анализе проблем и решений. ”Хорошо передавать друг другу имеющийся опыт и знания и, если необходимо, вместе находить решения”, — уточнила Денкс.

Четырехлетний проект был запущен на цифровом совещании 12 и 13 мая 2020 года, в котором приняли участие 30 исследователей и представителей партнерских организаций из восьми стран. Проект финансируется Европейской программой исследований и инноваций Horizon 2020.

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