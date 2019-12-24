Без интриги: в Нарве выбрали предпринимателя года

Определяет победителей утвержденная горуправой комиссия, председателем которой в этом году был избран мэр Нарвы Алексей Евграфов.
В этом году победителей выбирали в пяти номинациях. Есть специально разработанная формула, по которой определяется победитель. Она имеет много составляющих, основа которых — экономические показатели предприятия. И согласно этой формуле лучшим предпринимателем года 2019-го стало предприятие Fortaco Estonia OÜ, руководитель — Лариса Шабунова.
Победа Fortaco была вполне ожидаема и предсказуема. Алексей Евграфов сказал, что по чисто математическим расчетам фирма была вне конкуренции. Однако добавил, что кандидатуры остальных победителей вызвали в комиссии серьезные споры и обсуждения. Кроме того, мэр сказал, что в будущем в конкурсные критерии будут внесены некоторые изменения, направленные прежде всего на то, чтобы приоритет оставался за нарвскими предпринимателями.
Победителями в номинациях стали:
- Лучшая женщина-предприниматель — Елена Вагнонен, Weldmeister OÜ,
- Нарвский экспортер — SKS Estonia Textile OÜ, Ханс Урбан Оллсон,
- Нарвский работодатель — Westaqua-Invest OÜ, Джозеф И. Шмидт, Леонид Либерман,
- Нарвский инвестор — Waldchnep OÜ, Ааре Пихельгас.
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