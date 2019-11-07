Автомобилисты в Йыхви заставили полицейских гордиться ими

Йыхвиское отделение полиции сообщило, что вчера утром в Йыхви в ходе полицейского рейда "Дуют все" стражи порядка проверили 868 водителей.

"Дорогие автомобилисты, мы вами очень гордимся, вы вносите свою лепту в то, чтобы наше движение было безопасным — рейд подтвердил, что все водители были трезвыми!" — написали они в Facebook.