07.11.2019, 14:10

Автомобилисты в Йыхви заставили полицейских гордиться ими

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Автомобилисты в Йыхви заставили полицейских гордиться ими
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Обычно полиция сообщает, что утром или вечером было задержано столько-то пьяных водителей. В этот раз в городе Йыхви все было иначе.

Йыхвиское отделение полиции сообщило, что вчера утром в Йыхви в ходе полицейского рейда "Дуют все" стражи порядка проверили 868 водителей.

"Дорогие автомобилисты, мы вами очень гордимся, вы вносите свою лепту в то, чтобы наше движение было безопасным — рейд подтвердил, что все водители были трезвыми!" — написали они в Facebook.

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