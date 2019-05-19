Авария на подстанции Elering привела к аварийному останову производственных объектов Eesti Energia

В связи с начавшимся на подстанции независимой компании Elering пожаром произошло отключение трансформаторов и без электричества осталась большая часть Ида-Вирумаа. Aвария на подстанции привела к останову работы 8-го энергоблока Эстонской станции и завода масел Enefit280.

”Почему произошел останов конкретных производственных мощностей, выяснит расследование. Но фактом является то, что авария повлияла на количество выработанной продукции”, — сказал Райне Пайо, член правления Eesti Energia, отвечающий за производство электроэнергии.

По оценке Пайо инцидент критичый. Их двух работающих энергоблоков Эстонской электростанции, один был остановлен. Также остановилась работа завода масел Enefit280, производящего как сланцевое масло, так и электроэнергию.

Райне Пайо добавил, что Eesti Energia создаст специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств и нанесенного ущерба.