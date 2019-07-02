Антирекорд Eesti Energia: производство сланцевой электроэнергии было прекращено на 8 часов

Эстонская электростанция, которой в тот же день исполнилось 50 лет, в течение 8 часов не производила электроэнергию из-за низкой цены на бирже, что делало производство бесполезным, сообщил во вторник, 2 июля, портал новостей вещания ERR.ee.

"Это действительно первый случай, когда электростанции из-за низких цен на электроэнергию и низкого спроса были настолько недозагружены, что показатели оказались равны нулю", — подтвердил глава предприятия Enefit Energiatootmine Март Проос.

В течение указанных 8 часов электроэнергия производилась только из возобновляемых или альтернативных источников.

В январе производственная мощность нарвских электростанций достигала почти 1900 мегаватт-часов при пиковой нагрузке, на прошлой неделе выработка оставалась между 50 и 200 МВтч, а в воскресенье и вовсе зафиксировали антирекорд.

Eesti Energia объясняет малые производственные объемы сочетанием высоких цен на CO2 и низкими рыночными ценами на электроэнергию.