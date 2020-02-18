Андрей Кураев в интервью RusDelfi рассказал, приедет ли он в Йыхви на открытие памятнику Алексию II

В 2020 году на территории храма Богоявленской церкви в Йыхви планируется воздвигнуть памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II.

Бывший пресс-секретарь патриарха Андрей Кураев рад, что это произойдет, но признался, что пока не собирается на открытие.

"Специально не планировал визит в Эстонию. Если будем рядом или с приходом, то обязательно заедем в Йыхви", — сказал он RusDelfi.

Памятник обойдется примерно в 50000 евро.

Алексий II в 1950-е годы был настоятелем Богоявленского храма в Йыхви. Также служил в Таллинне и Тарту. А с 1990 до своей смерти в 2008 был Патриархом Московским и всея Руси.