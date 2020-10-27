27.10.2020, 10:04

Alexela получила необходимый кредит для сохранения рабочих мест в Kiviõli Keemiatööstus


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Uljaste järv, Virumaa, Kiviõli keemiatööstus, puuraugud, põlevkivi ja fosforiidi uuringud
Uljaste järv, Virumaa, Kiviõli keemiatööstus, puuraugud, põlevkivi ja fosforiidi uuringudFoto: Sven Arbet

Alexela Varahalduse AS, управляющая входящей в группу Alexela Kiviõli Keemiatööstus, и KredEx заключили кредитный договор на сумму 37 миллионов евро. Срок кредита составляет 5 лет, процентная ставка — 2 %.

Кредитный лимит будет выдан в несколько частей, первая выплата будет произведена уже на этой неделе. Среди прочего кредит позволит предприятию сохранить в Kiviõli Keemiatööstus более 500 рабочих мест, что для крупнейшего работодателя в Кивиыли, в свою очередь, означает сохранение благополучия более, чем 1500 человек.

Андреас Лаане, исполнительный директор группы Alexela в своем комментарии выразил удовлетворение по поводу сохранения рабочих мест.

"Больше всего меня радует осознание, что являясь работодателем в волости Люганузе в Ида-Вирумаа и сохраняя рабочие места наших работников, мы сможем поддержать благополучие множества семей. На первом этапе адаптации к кризисной ситуации мы были вынуждены оптимизировать структуры входящих в группу предприятий; среди сокращенных в группе были и 58 человек из Kiviõli Keemiatööstus, рабочие места которых нам не удалось сохранить. Для меня как для руководителя эти сокращения стали очень болезненным решением. С помощью государства мы все же получаем возможность смотреть в будущее Kiviõli Keemiatööstus и таким образом поддержать волость Люганузе", — заявил Лаане.

Исполнительный директор группы Alexela добавил, что Alexela выплачивает государству в год более 100 миллионов евро налогов, один Kiviõli Keemiatööstus выплачивает почти 10 миллионов евро разных государственных налогов, и 37 миллионов евро кредита в этом смысле — это и для государства разумная сумма, потому что государство сохраняет для себя указанный доход от налогов; кроме того не позднее, чем через пять лет кредит будет выплачен.

По словам руководителя KredEx Иво Кулдмяэ, важно поддерживать предприятия по всей Эстонии, а также предлагать им поддержку как для преодоления вызванных коронакризисом сложностей, так и для осуществления новых инвестиций. "В совокупности с кризисными мерами с марта мы предоставили 778 предприятиям более 452 миллионов евро. Они пошли как на преодоление проблем, вызванных вспышкой коронавируса, так и на осуществление инвестиций, необходимых для развития предприятия", — сказал Кулдмяэ.

"Секрет преодоления кризисов всегда кроется в сотрудничестве, потому что предприятия, банки и государство должны работать сообща для преодоления трудностей и реализации новых возможностей. Выделяемый Alexela кредит позволит сохранить более 500 рабочих мест в Ида-Вирумаа, что составляет почти треть всех работников концерна, то есть это очень хороший пример такого сотрудничества", — добавил он.

"От имени всех работников Alexela и Kiviõli Keemiatööstus я благодарен государству и проектной команде KredEx за эффективные переговоры, оказываемую кредитную помощь и оперативное реагирование на неожиданности, возникшие в ходе заключения кредитного договора", — дополнил Андреас Лаане, исполнительный директор группы Alexela, сказанное Иво Кулдмяэ.

Кредит обеспечивает залог из 40% акций Alexela Varahaldus и дополнительные залоги группы Alexela. Согласно условиям, Alexela должна обеспечить сохранение 500 рабочих мест в районе Кивиыли, на Kiviõli Keemiatööstus. Kiviõli Keemiatööstus однозначно является крупнейшим работодателем в волости Люганузе и Кивиыли.

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