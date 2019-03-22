Алексея Воронова подозревают в намерении приватизировать Narva Vesi, а он категорически отметает эту возможность. ”Окупится не ранее, чем через 300 лет”

”Хочу официально сказать горе-экономистам, что за 16 лет я смог привлечь из Европейского Союза, при местном софинансировании, более 75 миллионов евро на развитие Narva Vesi. Сейчас его балансовая стоимость составляет более 100 миллионов евро. Так вот, чтобы приватизировать данное предприятие, нужно минимум 100 миллионов. А окупится такое вложение, при том, что в Нарве тарифы на воду и канализацию самые низкие в Эстонии, не ранее, чем через 300 лет, по самым моим скромным подсчетам. Поэтому можете не переживать — ни один инвестор не будет приватизировать Narva Vesi.

Кроме того, могу вам заявить, что, пока я имею отношение к Narva Vesi и этому городскому собранию, приватизации данного предприятия не будет, потому что это не соответствует интересам нарвитян. Если оно останется под контролем города, вода и дальше будет самой чистой, а тарифы — самыми низкими”.

Воронов также сказал, что оппозиционеры ”делают далеко идущие заявления”, говоря, что он как-то хитро использует госпоставки, ”распиливая” средства, выделяемые городом в качестве увеличения акционерного капитала Narva Vesi. Согласно городскому бюджету на 2019 год, акционерный капитал предприятия был увеличен за счет городских средств на 1 689 142 евро.

”Эти деньги должны пойти на окончание проекта осушения микрорайона ограниченного улицами Таллиннское шоссе — Раху — Кангеласте, в том числе осушения территорий детского сада и двух школ, а также строительство ливневой канализации у живых домов, — сказал Воронов. — Также предусмотрена полная замена дорожного полотна по улице Раху, в той части, и строительство водопроводно-канализационной системы в садовом товариществе ”Речной”.

Воронов предложил оппозиционерам войти в комиссии по проведению соответствующих конкурсов госпоставок.

”Одного или двух представителей оппозиции, которые смогут на месте проконтролировать, как проводятся конкурсы, — отметил Воронов. — 26 марта пройдет совет Narva Vesi, на котором будет решаться, увеличивать или нет уставной капитал, принять ли от города эти деньги. Если до того времени оппозиция не представит своих кандидатов в комиссии конкурсов, то я буду ходатайствовать перед советом предприятия о том, чтобы уставной капитал на эту сумму не увеличивался. Тогда эти работы не будут выполнены, и это останется на совести оппозиции”.