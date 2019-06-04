Алексей Воронов заключил сделку с прокуратурой и получил год реального тюремного заключения

Вируский уездный суд признал влиятельного нарвского политика и предпринимателя Алексея Воронова виновным в коррупционных преступлениях и приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, из которых реально ему придется отсидеть год, а также одобрил конфискацию имущества Воронова от находившихся на его счетах свыше 65 000 евро до конфискованных у него на работе и дома наличных купюр и обязал уплатить свыше 194 000 евро, на покрытие чего на принадлежащую ему недвижимость будет наложена государственная ипотека — Воронов, находящийся под стражей с 26 марта, сам проявил инициативу по достижению соглашения, пишет "Северное побережье".
Как писал Delfi ранее, члена городского собрания Алексея Воронова были основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства и в неоднократной просьбе и получении взятки в большом размере.
Используя свое служебное положение, член правления Narva Vesi Воронов создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками поставок. Он подстраивал условия поставок, чтобы они подходили для его любимчиков, позволял в ходе процесса изменять предложения, обеспечивая тем самым победу своих знакомых.
Будучи членом городского собрания Воронов помогал в получении разрешения на строительство и в утверждении проектов закупок в Нарвской городской управе. В качестве компенсации он получил взятку на сумму около 60 000 евро.
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