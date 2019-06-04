Алексей Воронов заключил сделку с прокуратурой и получил год реального тюремного заключения

Как писал Delfi ранее, члена городского собрания Алексея Воронова были основания подозревать в нарушении требований осуществления государственных закупок с целью предоставления преимущества для участника производства и в неоднократной просьбе и получении взятки в большом размере.

Используя свое служебное положение, член правления Narva Vesi Воронов создавал для своих знакомых предпочтительное положение по сравнению с другими участниками поставок. Он подстраивал условия поставок, чтобы они подходили для его любимчиков, позволял в ходе процесса изменять предложения, обеспечивая тем самым победу своих знакомых.

Будучи членом городского собрания Воронов помогал в получении разрешения на строительство и в утверждении проектов закупок в Нарвской городской управе. В качестве компенсации он получил взятку на сумму около 60 000 евро.