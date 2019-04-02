Алексей Воронов уйдет из горсобрания, совета Нарвской больницы и правления Narva Vesi

Городская управа Нарвы 3 апреля рассмотрит заявление находящегося под арестом Алексея Воронова об освобождении его от должности председателя совета целевого учреждения "Нарвская больница".

Избирательная комиссия в ближайшее время также рассмотрит заявление Воронова о выходе из состава Нарвского городского собрания, в котором его заменит Светлана Лешихина.

По словам председателя горсобрания Ирины Янович, фракция Kodulinn Narva соберется на этой неделе для выборов нового руководителя: "Поскольку Алексей Воронов написал заявление о выходе из горсобрания по собственному желанию, то тянуть с вопросом его замены нет смысла".

После состоявшегося вечером 2 апреля заседания совета муниципального предприятия Narva Vesi, которое Воронов возглавлял с 2003 года, также стало известно, что подозреваемый в коррупции политик подал в отставку и с этого поста.