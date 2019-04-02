02.04.2019, 20:30

Алексей Воронов уйдет из горсобрания, совета Нарвской больницы и правления Narva Vesi


rus.delfi.ee
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Narva volikogu liige Aleksei Voronov
Narva volikogu liige Aleksei VoronovFoto: Roman Vikulov

Задержанный по решению суда на два месяца по подозрению в коррупции депутат городского собрания, глава муниципальной фирмы Narva Vesi Алексей Воронов по собственному желанию уйдет из совета Нарвской больницы, городского собрания Нарвы и правления нарвского водоканала, сообщает rus.err.ee.

Городская управа Нарвы 3 апреля рассмотрит заявление находящегося под арестом Алексея Воронова об освобождении его от должности председателя совета целевого учреждения "Нарвская больница".

Избирательная комиссия в ближайшее время также рассмотрит заявление Воронова о выходе из состава Нарвского городского собрания, в котором его заменит Светлана Лешихина.

По словам председателя горсобрания Ирины Янович, фракция Kodulinn Narva соберется на этой неделе для выборов нового руководителя: "Поскольку Алексей Воронов написал заявление о выходе из горсобрания по собственному желанию, то тянуть с вопросом его замены нет смысла".

После состоявшегося вечером 2 апреля заседания совета муниципального предприятия Narva Vesi, которое Воронов возглавлял с 2003 года, также стало известно, что подозреваемый в коррупции политик подал в отставку и с этого поста.

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