Алексей Воронов стал самым влиятельным нарвским политиком не вчера. ”И это не его вина, прежде всего”

”Какое точно он имеет влияние на все решения, которые принимаются горсобранием, мне объективно судить трудно. Я все-таки в этом процессе не участвую. Но опять же, насколько мне известно, большинство решений, особенно связанных с финансами, с недвижимостью, проходят или по его инициативе, или с его личным одобрением”, — сказал Лийметс.

Над городским секретарем также сгустились тучи — ему ставят в вину то, что передача подписей нарвитян в поддержку продолжения борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года в горсобрание была произведена некорректно. Он же сам утверждает, что действовал в рамках закона.

Еще одна претензия — то, что Лийметс, являющийся также председателем городской избирательной комиссии, якобы виноват в том, что на выборах в Рийгикогу при первичном подсчете голосов на одном из нарвских участков произошла серьезная ошибка. После пересчета бюллетеней, выяснилось, что число голосов отданных за Eesti 200 уменьшилось с 1010 до 153, а за EKRE — с 807 до 72.

Антс Лийметс говорит, что чувствует себя уверенно — у горсобрания нет полномочий выразить ему недоверие, его может уволить только мэр. А сам городской секретарь не видит на это законных оснований.

Хотя городской секретарь уже достиг пенсионного возраста, на пенсию, по его словам, согласно законодательству отправить его не могут.

”В любом случае, у меня есть пенсия. То есть чувствую себя защищенным”, — отмечает Лийметс.

”Уволить городского секретаря, который является чиновником, гораздо сложнее, чем отправить в отставку мэра”, — говорит Тармо Таммисте.

На выборах 2021 года и без ЦП у нарвской власти должны пойти дела неплохо

Превратившаяся в беспартийную нарвская законодательная власть летом 2018-го преобразовала фракцию Центристской партии во фракцию ”Kodulinn Narva”, заявив о планах создать в Нарве одноименное общественное движение. На данный момент, по словам Воронова, в нем уже порядка 300 членов — это сопоставимо с числом оставшимися в ЦП нарвитянами, а за пару лет оно только вырастет, надо погалать.

Пока признаков активной деятельности объединения не видно, но, вероятно, они проявятся ближе к 2021 году, к очередным выборам в собрания местных самоуправлений. Воронов утверждает, что планов создания на базе ”Kodulinn Narva” партии нет, но справляться с задачей побеждать на нарвских выборах это, конечно, не помешает.

Влиятельным стал не вчера

Бывший вице-мэр Нарвы и депутат горсобрания Геннадий Афанасьев говорит, что ошибочно думать, что Алексей Воронов стал чрезвычайно влиятельным только в последние годы.

”Мог бы он в начале 2000-х возглавить Narva Vesi (муниципальное предприятие, — прим. авт.), если бы не обладал уже тогда огромным влиянием? Он долго находился в тени, как это свойственно бизнесменам и в нарвской политике стал активен не сразу. Но входил в ту же команду, в которой ключевые роли играли Александр Моисеев, Михаил Стальнухин, Федор Овсянников”, — отмечает Афанасьев.

По его словам, безусловным лидером Воронов стал после того, как Моисеев и Овсянников были наказаны за коррупционные преступления, и сдали свои позиции, а Стальнухин вошел в конфликт со своими нарвскими однопартийцами, очевидно не без участия Воронова, уйдя в своеобразную оппозицию.

”Надо отдать должное органам правопорядка. Они очень тщательно занимаются расследованием преступлений верхушки нарвской власти, производя своеобразную зачистку. Они помогли по факту Воронову стать лидером”, — говорит Геннадий Афанасьев.

Уголовное дело закончилось ничем

В отношении самого Алексей Воронова в 2009 году было заведено уголовное дело по разным статьям.