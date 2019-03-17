17.03.2019, 13:40

Алексей Воронов стал самым влиятельным нарвским политиком не вчера. ”И это не его вина, прежде всего”

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Роман Викулов
Роман Викулов
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Yana Toom kohtumisel Narvas 18.12.2016
Yana Toom kohtumisel Narvas 18.12.2016Foto: Sergei Stepanov, NPA

Возглавляющий правящую в Нарве фракцию ”Kodulinn Narva” Алексей Воронов — несомненно, самый влиятельный нарвский политик, от которого больше всего зависят, как утверждают многие, принимаемые в городе ключевые решения. Именно его называют тем человеком, по инициативе которого встал вопрос о выражении недоверия мэру Нарвы Тармо Таммисте.

Лично убеждал уходить из ЦП

Представители оппозиционной фракции „Meie Narva” говорят, что причиной недовольства мэром стал нежелание Таммисте выйти из Центристской партии.

”Конечно, выражение недоверие мэру — это месть со стороны председателя ”Kodulinn Narva” Алексея Воронова. Какие бы причины не назывались, настоящая именно в этом”, — сказал Delfi оппозиционер Юрий Рауд. Его коллеги по „Meie Narva” Антон Праткунас и Яна Кондрашова совершенно с этим согласны.

Кондрашова отмечает, что недоверие мэру — очередной показатель того, насколько влиятелен Алексей Воронов. С тем, что инициатива выражения ему недоверия исходила от Воронова, подтверждает сам Тармо Таммисте.

В августе 2018 года вместе с другими семью депутатами горсобрания Воронов вышел из Центристской партии.

Вслед за ними партию также покинуло более 100 нарвских центристов, и такому массовому исходу способствовал административный ресурс — из партии вышли, прежде всего, нарвские бюджетники, чья профессиональная карьера, сохранение рабочих мест зависит от руководства города.

Городской секретарь Нарвы Антс Лийметс говорит, что, судя по его разговорам с чиновниками Нарвской горуправы, Алексей Воронов был очень активен в этом процессе, и лично настойчиво убеждал уходить из ЦП.

Над городским секретарем сгустились тучи

”Какое точно он имеет влияние на все решения, которые принимаются горсобранием, мне объективно судить трудно. Я все-таки в этом процессе не участвую. Но опять же, насколько мне известно, большинство решений, особенно связанных с финансами, с недвижимостью, проходят или по его инициативе, или с его личным одобрением”, — сказал Лийметс.

Над городским секретарем также сгустились тучи — ему ставят в вину то, что передача подписей нарвитян в поддержку продолжения борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года в горсобрание была произведена некорректно. Он же сам утверждает, что действовал в рамках закона.

Еще одна претензия — то, что Лийметс, являющийся также председателем городской избирательной комиссии, якобы виноват в том, что на выборах в Рийгикогу при первичном подсчете голосов на одном из нарвских участков произошла серьезная ошибка. После пересчета бюллетеней, выяснилось, что число голосов отданных за Eesti 200 уменьшилось с 1010 до 153, а за EKRE — с 807 до 72.

Антс Лийметс говорит, что чувствует себя уверенно — у горсобрания нет полномочий выразить ему недоверие, его может уволить только мэр. А сам городской секретарь не видит на это законных оснований.

Хотя городской секретарь уже достиг пенсионного возраста, на пенсию, по его словам, согласно законодательству отправить его не могут.

”В любом случае, у меня есть пенсия. То есть чувствую себя защищенным”, — отмечает Лийметс.

”Уволить городского секретаря, который является чиновником, гораздо сложнее, чем отправить в отставку мэра”, — говорит Тармо Таммисте.

На выборах 2021 года и без ЦП у нарвской власти должны пойти дела неплохо

ТОП

Превратившаяся в беспартийную нарвская законодательная власть летом 2018-го преобразовала фракцию Центристской партии во фракцию ”Kodulinn Narva”, заявив о планах создать в Нарве одноименное общественное движение. На данный момент, по словам Воронова, в нем уже порядка 300 членов — это сопоставимо с числом оставшимися в ЦП нарвитянами, а за пару лет оно только вырастет, надо погалать.

Пока признаков активной деятельности объединения не видно, но, вероятно, они проявятся ближе к 2021 году, к очередным выборам в собрания местных самоуправлений. Воронов утверждает, что планов создания на базе ”Kodulinn Narva” партии нет, но справляться с задачей побеждать на нарвских выборах это, конечно, не помешает.

Влиятельным стал не вчера

Бывший вице-мэр Нарвы и депутат горсобрания Геннадий Афанасьев говорит, что ошибочно думать, что Алексей Воронов стал чрезвычайно влиятельным только в последние годы.

”Мог бы он в начале 2000-х возглавить Narva Vesi (муниципальное предприятие, — прим. авт.), если бы не обладал уже тогда огромным влиянием? Он долго находился в тени, как это свойственно бизнесменам и в нарвской политике стал активен не сразу. Но входил в ту же команду, в которой ключевые роли играли Александр Моисеев, Михаил Стальнухин, Федор Овсянников”, — отмечает Афанасьев.

По его словам, безусловным лидером Воронов стал после того, как Моисеев и Овсянников были наказаны за коррупционные преступления, и сдали свои позиции, а Стальнухин вошел в конфликт со своими нарвскими однопартийцами, очевидно не без участия Воронова, уйдя в своеобразную оппозицию.

”Надо отдать должное органам правопорядка. Они очень тщательно занимаются расследованием преступлений верхушки нарвской власти, производя своеобразную зачистку. Они помогли по факту Воронову стать лидером”, — говорит Геннадий Афанасьев.

Уголовное дело закончилось ничем

В отношении самого Алексей Воронова в 2009 году было заведено уголовное дело по разным статьям.

В частности его подозревали в изготовлении поддельных документов, на основании которых производились незаконные денежные переводы на 2566500, 885000, 2360000, 1440576, 481000, 590000, 1250000 крон.
Подозревали в числе прочего в подделке договоров и счетов с целью сокрытия незаконных денежных потоков, которые осуществлялись со стороны VP Market Алексею Воронову за то, что тот совместно с Александром Моисеевым, обладая влиянием в руководстве AS Narva Bussiveod и городе Нарва, повлияют на принятие положительного решения совета предприятия о продаже OÜ VP Market зданий расположенных по адресу Нарва, Таллиннское шоссе 55, по цене не соответствующей рыночной, но приемлемой для покупателя, а так же путем влияния на чиновников Нарвской городской управы.

Уголовное дело закончилось ничем. Вину Алексея Воронова доказать не удалось. Сам Воронов утверждает, что дело было политическим заказом.

Катри Райк: влиятельность Воронова — наша общая вина

Министр МВД Катри Райк, до недавнего времени являвшаяся депутатом Нарвского горсобрания, говорит, что Алексей Воронов — безусловно очень влиятельный в Нарве человек.

”И это не его вина, прежде всего. Виноваты все мы, кто допустил то, что человек, в частности, с помощью угроз уволить неугодных, утверждался в городе”, — говорит Райк, надеющаяся, что в 2021 году в Нарве к власти придут оппозиционные нынешней власти силы.

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