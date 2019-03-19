Алексей Воронов объяснил, почему в 2017-м его доходы были особенно высоки и откуда получил 55 тысяч евро

Во вторник Алексей Воронов покомментировал Delfi эту информацию, отметив, что тот год был для него исключительным, так как в декабре 2017-го он вывел из пенсионного фонда средства, накопленные им в течение 15 лет в рамках 3-й накопительной ступени.

”Эта сумма составила 55 тысяч евро, и ее нужно вычесть из той суммы моих доходов, о которых написала Eesti Päevaleht”, — сказал Воронов Delfi.

Данные о доходах членов собраний местных самоуправлений за 2018 год еще не опубликованы.