Алексей Воронов объяснил, почему в 2017-м его доходы были особенно высоки и откуда получил 55 тысяч евро

В понелельник Eesti Päevaleht написала, что председатель правящей в Нарве фракции ”Kodulinn Narva” Алексей Воронов, которого называют самым влиятельным человеком в городе, в 2017 году получил от городского предприятия Narva Vesi, которое возглавляет, от Городской канцелярии Нарвы, от целевых учреждений Narva Haigla и Narva Linna Arendus в качестве зарплаты 144 461 евро или — 12 038 евро в месяц.
Во вторник Алексей Воронов покомментировал Delfi эту информацию, отметив, что тот год был для него исключительным, так как в декабре 2017-го он вывел из пенсионного фонда средства, накопленные им в течение 15 лет в рамках 3-й накопительной ступени.
”Эта сумма составила 55 тысяч евро, и ее нужно вычесть из той суммы моих доходов, о которых написала Eesti Päevaleht”, — сказал Воронов Delfi.
Данные о доходах членов собраний местных самоуправлений за 2018 год еще не опубликованы.