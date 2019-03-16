Алексей Воронов: о причинах выражения недоверия мэру Нарвы, степени своего влияния, продолжении борьбы за титул Культурной столицы Европы

Алексей Воронов все-таки связывает выражение недоверия Тармо Таммисте с массовым исходом нарвских центристов из партии.

”Конечно, до того момента, когда мы все находились в Центристской партии, нам было сложно выражать недоверие однопартийцу, но ситуация изменилось, настало время задуматься о будущем”, — сказал Воронов.

- Кто может стать новым мэром Нарвы?

- Пока на этот счет ничего не скажу — я назвал главное требование, которое будет предъявляться к кандидатам.

- Ольга Иванова входит в число кандидатов?

- Да, она в шорт-листе.

- А кто еще в шорт-листе?

- Ты же читаешь прессу и знаешь, что там и Мартин Репинский, и Максим Ильин, и Алексей Евграфов. Еще парочка достойных людей.

- Много сейчас говорят, что городской секретарь Антс Лийметс может стать следующей мишенью, быть уволенным…

- Этот вопрос будет решать следующий мэр, и то, кого он выберет себе в команду — зависит от него.

- А каково ваше мнение, нужно ли оставлять Лийметса на его месте?

- Я хочу развеять все глупые слухи, поддерживаемые со стороны Яны Тоом и Катри Райк. Я являюсь руководителем Narva Vesi, предприятия за деятельность которого отвечаю. Также руковожу фракцией и отвечаю за эту работу. То, что Райк с Тоом придумывают — это все ерунда. У нас все решения принимаются коллегиально, и решение по мэру выстрадано всей фракцией, оно коллективное.

- Есть вероятность того, что общественная организация "Kodulinn Narva" превратится в партию?

- Категорически нет, этого не произойдет. Наша задача — улучшение жизни, городской среды именно в Нарве. Никаких политических целей, выходящих за рамки Нарвы, мы перед собой не ставим.

- Алексей, прошлый год в плане насыщенности событими культурной жизни, вообще развития интереса к городу, был особенным для Нарвы. Здесь работала около месяца президент, прошел нашумевший спектакль ”Кремлевские соловьи”, фестиваль Station Narva и так далее. Можно ли от 2019-го ожидать чего-то подобного.

- Обязательно что-то подобное будет. И мы постараемся показать, что даже без заезжих таллиннских гастролеров (Воронов говорит об организаторах культурных мероприятий, а не об их непосредственных участниках, — прим. авт.) культурная программа может получиться не хуже. Обязательно обратимся к Тарту, чтобы и они помогли нам разнообразить культурную жизнь спектаклями

- Сами не были на ”соловьях”?

- Нет, времени не хватило. В этом сезоне обязательно схожу. Разговаривал со многими эстонцами, которые приехали в Нарву и были очень удивлены, что это нормальный европейcкий город, где есть и куда сходить и на что посмотреть.

- Что будет с подготовкой заявки на конкурс на звание Культурной столицы Европы 2024 года?

- В ближайшее время мы создадим рабочую группу. Мы не отказываемся от борьбы за этот титул. У нас уже есть очень интересные идеи, но об этом говорить пока рано.