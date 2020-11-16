"Алексей Евграфов — народный мэр". Нарвитяне собирают подписи за бывшего градоначальника
Беспрецедентная ситуация в Нарве — жители города собирают подписи за Алексея Евграфова, которого сняли с должности неделю назад.
Беспрецедентная ситуация в Нарве — жители города собирают подписи за Алексея Евграфова, которого сняли с должности неделю назад.
"После выражения недоверия мэру города Алексею Евграфову (от горсобрания — RusDelfi), в социальных сетях, прежде всего в Facebook, очень большое количество горожан сделали множество постов в поддержку Алексея.
Общий смысл личных сообщений нарвитян таков: они не согласны с решением 17-ти депутатов о выражении недоверия Алексею Евграфову, они считают его хорошим мэром, он много сделал для Нарвы и для её развития. Нарвитяне поддерживают Алексея и желают, чтобы он продолжил свою работу мэром Нарвы", — пишут инициаторы сбора подписей за Евграфова.
Чтобы отправить проект в горуправу, необходимо собрать подписи одного процента проживающих в Нарве людей.
Подписать проект можно 17.11-22.11.20 с 16.00 до 18.00 у торговых центрах Fama, Astri, Maxima XX, Prisma. Подробная информация в группе ”Поддержка”. В группе за несколько дней уже 1000 участников.
"При сборе необходимого количества подписей, проект решения будет передан в Нарвскую городскую управу и в Нарвское городское собрание, чтобы депутаты при принятии решения об избрании мэра учитываю волю горожан и снова избрали Алексея Евграфова мэром Нарвы", — добавили жители города.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Новый поворот: тренер Мирзаева заявил о лжи Харитонова
Год назад эти малыши поразили весь мир: как они выглядят сегодня
«Зенит» не собирается продавать Дзюбу («Спорт-Экспресс»)
Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» выдвинут на "Оскар"