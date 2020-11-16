"Алексей Евграфов — народный мэр". Нарвитяне собирают подписи за бывшего градоначальника

"После выражения недоверия мэру города Алексею Евграфову (от горсобрания — RusDelfi), в социальных сетях, прежде всего в Facebook, очень большое количество горожан сделали множество постов в поддержку Алексея.

Общий смысл личных сообщений нарвитян таков: они не согласны с решением 17-ти депутатов о выражении недоверия Алексею Евграфову, они считают его хорошим мэром, он много сделал для Нарвы и для её развития. Нарвитяне поддерживают Алексея и желают, чтобы он продолжил свою работу мэром Нарвы", — пишут инициаторы сбора подписей за Евграфова.

Чтобы отправить проект в горуправу, необходимо собрать подписи одного процента проживающих в Нарве людей.

Подписать проект можно 17.11-22.11.20 с 16.00 до 18.00 у торговых центрах Fama, Astri, Maxima XX, Prisma. Подробная информация в группе ”Поддержка”. В группе за несколько дней уже 1000 участников.

"При сборе необходимого количества подписей, проект решения будет передан в Нарвскую городскую управу и в Нарвское городское собрание, чтобы депутаты при принятии решения об избрании мэра учитываю волю горожан и снова избрали Алексея Евграфова мэром Нарвы", — добавили жители города.