Аас: Нарвские электростанции продолжат работу как минимум до 2030 года

Как сказал Аас, переход Эстонии на зеленую электроэнергию продолжается, но энергетики и шахтеры Ида-Вирумаа будут играть важную роль в обеспечении нашей энергобезопасности и надежного снабжения энергией еще не менее 10 лет. ”Как показал недавний отчет о надежности снабжения Elering, без вклада Нарвских электростанций мы не можем быть уверены в том, что в случае серьезных нарушений мы сможет обеспечить нормальную жизнь в Эстонии”, — сказал он.

По словам министра, в эстонской энергетике сложилась хорошая комбинация, когда мы можем, с одной стороны, усиленно развивать мощности возобновляемой энергии, особенно на побережье и в море, и в то же время не терять уверенности в том, что электроснабжение не будет нарушено. Надежность снабжения обеспечивает комбинация находящихся в Эстонии электростанций и постоянно улучшающегося внешнего соединения.

”Энергобезопасность означает, что мы в части надежности снабжения не зависим только от импорта, в ее обеспечение вносят свой вклад и местные электростанции. Таким образом, налоги также остаются в стране, а в сложной ситуации мы сами можем решать, как распределять ресурсы”, — сказал Аас. ”Исторически мы являемся одним из самых энергонезависимых государств в Европе, и нам необходимо работать над тем, чтобы удержать эту позицию и в будущем”, — отметил министр.

Аас подчеркнул, что в течение следующей пары десятилетий на мировом рынке сохранится конкурентоспособность в сфере производства сланцевого масла. ”Международные исследования показывают, что производство и потребление жидкого топлива будет расти до 2030-х годов, а это, в свою очередь, означает, что в энергетическом секторе Ида-Вирумаа работа будет еще хотя бы для одного поколения”, — сказал он.