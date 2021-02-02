Ааб: средства Фонда справедливого перехода дадут региону Ида-Вирумаа импульс для реального развития

Эстония исходит из обратной связи от Европейской комиссии в части оснований для расширения региона, согласно которому расширение региона перехода не соответствовало бы целям фонда. В декабре правительство поручило Министерству финансов начать переговоры с Европейской комиссией, чтобы выяснить, можно ли при определенных условиях считать затронутыми регионами территории, входившие в состав Ида-Вирумаа до административной реформы, такие как Асери в Ляэне-Вирумаа и бывшие территории волости Лохусуу и Авинурме, Йыгевамаа.

”По мнению Еврокомиссии, расширение целевого региона маловероятно. В рамках подготовки плана я и ранее высказывал мнение, что расширение целевого региона было бы неверным решением по своей сути, и партнер по коалиции разделяет это мнение”, — сказал министр государственного управления Яак Ааб.

”Продолжая переговоры о расширении, мы можем потерять драгоценное время на протяжении всей процедуры, в то время как вероятность того, что Европейская комиссия поддержит расширение, практически отсутствует. На данный момент приоритетная задача — направить все усилия на скорейшее освоение средств фонда и на реальное развитие Ида-Вирумаа”, — сказал Ааб.

Субсидию из Фонда справедливого перехода можно будет использовать только для нужд переходного региона, определенного в территориальном плане перехода, который согласовывается между Европейской комиссией и государством-членом. По словам Яака Ааба, следует выбирать регионы, где переход к климатической нейтральности будет иметь наибольшие негативные экономические и социальные последствия. ”Исходя из своих критериев, Европейская комиссия рекомендует Эстонии направить помощь в Ида-Вирумаа, как регион, наиболее пострадавший от сокращения использования горючего сланца, и сегодня у нас нет причин сомневаться в этом”, — пояснил Ааб.

Воздействие будет оцениваться, в частности, на основе предстоящих изменений или потенциальной потери рабочих мест для работников, занятых в производстве ископаемого топлива (добыча угля и бурого угля, а также производство торфа и горючего сланца), а также исходя из необходимости реструктуризации производственных процессов в отраслях с высокой интенсивностью выброса парниковых газов.