27 и 28 июня поезда на Нарву будут следовать по измененному расписанию

В связи с ремонтными работами на ж/д мосту через реку Кунда, расположенном на участке между станциями Раквере и Кабала, данный участок будет закрыт для движения поездов, вследствие чего 27 июня в течение всего дня, и 28 июня утром пассажиры на отрезке между Раквере и Кабала будут обслуживаться автобусами. Автобусы будут отправляться в Раквере от автобусной остановки „Raudteejaam”, расположенной рядом с железнодорожным вокзалом, а в Кабала — от парковки, расположенной у остановки поездов.

Обращаем внимание на то, что на подменных автобусах перевозить велосипеды запрещается.

Остановки подменных автобусов помечаются табличками, раскрашенными в цвета Elron; места их расположения вместе с информацией об изменениях в расписании движения опубликованы на домашней странице Elron и на информационных стендах, установленных на посадочных платформах; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.

Подменные автобусы будут курсировать только 27 и 28 июня, после чего данный участок вновь будет обслуживаться поездами. Измененные расписания движения опубликованы на домашней странице Elron elron.ee, а также на информационных стендах, установленных на остановках.