24 февраля в Нарве откроют выставку ”Эстонское искусство 100”

День рождения Эстонии будет отмечен в Нарве открытием выставки эстонской живописи 19-20 веков. Художественная галерея Нарвского музея приглашает в воскресенье, 24 февраля в 14.00 на открытие выставки ”Эстонское искусство 100”.
24 февраля Эстонская республика празднует свой 101 день рождения, и Художественная галерея Нарвского музея отметит это событие открытием выставки работ эстонских художников.
Выставка ”Эстонское искусство 100” предоставляет уникальную возможность проследить развитие эстонского искусства от Августа Янсена до Юри Аррака и Николая Кормашова и увидеть произведения, которые на сегодняшний день считаются хрестоматийными.