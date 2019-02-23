24 февраля в Нарве откроют выставку ”Эстонское искусство 100”



24 февраля Эстонская республика празднует свой 101 день рождения, и Художественная галерея Нарвского музея отметит это событие открытием выставки работ эстонских художников.

Выставка ”Эстонское искусство 100” предоставляет уникальную возможность проследить развитие эстонского искусства от Августа Янсена до Юри Аррака и Николая Кормашова и увидеть произведения, которые на сегодняшний день считаются хрестоматийными.