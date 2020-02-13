13.02.2020, 16:50

15-летнюю нарвитянку задержали за избиение собственного отца

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15-летнюю нарвитянку задержали за избиение собственного отца
Pexels

12 февраля нарвские полицейские получили вызов в квартиру дома на улице Партизани, где 15-летняя девушка побила своего 45-летнего отца, сообщает Идаская префектура полиции.

По информации пресс-службы префектуры, юная нарвитянка, подозреваемая в преступлении, была задержана нарядом полиции, пишет "Виру Проспект".

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