15-летнюю нарвитянку задержали за избиение собственного отца

12 февраля нарвские полицейские получили вызов в квартиру дома на улице Партизани, где 15-летняя девушка побила своего 45-летнего отца, сообщает Идаская префектура полиции.
По информации пресс-службы префектуры, юная нарвитянка, подозреваемая в преступлении, была задержана нарядом полиции, пишет "Виру Проспект".
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