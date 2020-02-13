15-летнюю нарвитянку задержали за избиение собственного отца

rus.delfi.ee EST 21

Pexels

12 февраля нарвские полицейские получили вызов в квартиру дома на улице Партизани, где 15-летняя девушка побила своего 45-летнего отца, сообщает Идаская префектура полиции.