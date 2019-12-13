14-летний мальчик сделал бомбовую угрозу старейшине волости Люганузе из-за увольнения директора школы в Кивиыли

Вируская окружная прокуратура сообщила, что удалось установить, что письмо с угрозой старейшине волости послал 14-летний мальчик. В ближайшее время ему предъявят подозрение в тяжком нарушении общественного порядка.

В письме мальчик предъявил старейшине волости Люганузе Виктору Рауаму предъявили ультиматум: или если уволенная директор Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу останется на своем посту, или в здание волостной управы заложат бомбу.

"С чего это ты решаешь, кому быть директором, а кому нет, ты сам вообще ходил когда-нибудь в школу и знаешь, что школа вообще значит. Как ты вообще стал старейшиной", — написал с ошибками аноним и пригрозил, что если директор не вернется на место, то в здание волостной управы заложат бомбу.

Как мы уже сообщали, освободить от должности директора Кивиылиской первой средней школы Хейди Уусталу было решено из-за того, что она разрешила провести в помещениях школы собрание молодежного крыла Партии реформ, где якобы попытались организовать смену власти в Кивиыли.