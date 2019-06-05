1300 сотрудников Eesti Energia отправят в вынужденный отпуск. Будут ли им платить и сложно ли жителям Ида-Вирумаа найти другую работу?

RusDelfi попросил представителя Центрального союза профсоюзов, главу отделения по Ида-Вирумаа Александра Старцева прокомментировать ситуацию.

Александр Старцев, отвечая на вопрос, есть ли перспективы найти другую работу в Ида-Вирумаа такому количеству человек, сказал — нет, это невозможно.

"В настоящий момент найти работу такому количеству специалистов невозможно. Для работников — это катастрофа, семьи останутся без дохода, люди будут вынуждены искать работу в других регионах или странах", — говорит специалист.

Концерн Eesti Energia, по нынешней информации, не уволили своих сотрудников, а отправил их в вынужденный отпуск. Будут ли им платить — да, но, скорее всего, меньше.

"Работодатель может понизить оплату труда работников, но не ниже минимальной и не дольше 3-х месяцев. Пропорционально уменьшается и рабочее время (статья 37 Закон о трудовом договоре)", — подчеркнул Александр. Он добавил, что решение о дальнейших действиях будет принимать Профсоюз энергетиков.