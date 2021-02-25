ВИДЕО | Блок из шести банок без упаковки, экономящий до 60 миллионов пластиковых пакетов в год!

Нам в Эстонии нравится сравнивать себя с другими странами и народами. Прежде всего, конечно, когда мы находимся на вершине рейтингов – ключевые слова тут, например, digi, PISA, свобода предпринимательства, инновационные технологии и решения. В связи с инновациями можно отметить, на первый взгляд, маленькое, но, по сути, большое нововведение, которое можно увидеть в магазинах по всей Эстонии – это Carlsberg Snap Pack, блок из шести банок без упаковки.

Ведущий мировой производитель пива – концерн Carlsberg, в него также входит Saku Õlletehas, почти два с половиной года назад представил инновационный блок из шести банок, в котором вместо обычного пластика банки скрепляет клей. Британцы первыми увидели Snap Pack в 2019 году. И уже примерно год мы в Эстонии, наряду с южными соседями в Латвии и Литве, а также датчанами, французами и немцами одними из первых в мире можем пользоваться технологией, резко сокращающей использование пластика. Пластик исчезает, и при этом не нужен никакой другой вид упаковки, вроде картона.

60 миллионов пластиковых пакетов

Согласно расчетам Carlsberg, внедрение нового клеевого крепления сократит использование пластика до 76 %, что эквивалентно 1200 тоннам материала в год.



” Принятие в использование технологии Snap Pack сокращает использование пластика на 1200 тонн в год.

Сколько же это – 1200 тонн? Очевидно, так или иначе, все мы слышали-видел-читали дискуссии о полиэтиленовых пакетах в магазинах. В пересчете 1200 тонн – это 60 миллионов пластиковых пакетов в год. Именно такое количество пластика позволяет сократить технология Snap Pack.

Кроме того, из-за отсутствия упаковки Snap Pack оказывает дополнительный положительный эффект на сокращение экологического следа – таким образом равномерно сокращаются выбросы CO2 при производстве, необходимость использования ископаемого топлива в упаковке и т.д.

Инновации продолжаются

Технология Snap Pack уже получила признание во всем мире. Помимо прочего, данная инновация упоминалась на Всемирном экономическом форуме, Всемирном конкурсе инноваций в индустрии напитков, творческом фестивале Cannes Lions и т.д.

Однако Snap Pack не означает, что инновационная упаковка теперь «окончательно готова». Уже в этом году Carlsberg надеется получить разрешение на использование совершенно нового подхода к упаковке – 100 % натуральных и экологически чистых бутылок из переработанных древесных волокон. Такая бутылка Carlsberg Green Fiber Bottle станет новой упаковкой не только для пива, но и для любого другого напитка или жидкого продукта.

” Концерн Carlsberg, включая Saku Õlletehas, поставил цель достичь к 2030 году нулевых выбросов углерода в производстве.

Зачем мы все это делаем? Понятно, что чистая окружающая среда и рациональное использование ресурсов – общая забота для всех нас: от отдельных лиц до предприятий и целых стран. Концерн Carlsberg и, соответственно, Saku Õlletehas поставили перед собой амбициозную цель – достичь к 2030 году нулевых выбросов углерода. И Snap Pack – важный шаг в этом направлении.