ИНТЕРВЬЮ | Руководители Coop и завода Saku Õlletehas: эко – просто модное слово, или мы действительно заботимся об окружающей среде?

Устойчивое развитие, охрана окружающей среды и зеленое мышление – эти понятия наводнили политическую повестку, а также укоренились в экономических отчетах и на сайтах предприятий. Но что же на самом деле кроется за этой риторикой? Это попытки шагать в ногу с модой, или компании действительно вносят вклад в устойчивое развитие?

Руководители розничной сети Coop и производящей напитки компании Saku Õlletehas Ало Иваск и Яан Хярмс рассказывают о том, что предприятия под их руководством реально делают в сфере экологичности и почему.

Для начала расскажите, что, по вашему мнению, означает слово устойчивость, которое, похоже, вошло в моду в последнее время?

Яан Хярмс: Этот термин сам по себе действительно не самый удачный и на первый взгляд кажется то ли калькой, то ли заимствованием, которое в абстрактном смысле как бы охватывает очень многое, но не предлагает особой конкретики. Для себя я рассматриваю его несколько более приземленно: точно так же, как с раннего детства нас всех учат не выбрасывать еду или, уходя, гасить свет, нужно поступать и в частной жизни, и в управлении компанией – разумно и не транжиря ресурсы.

Ало Иваск: В современном обществе принято гнаться за быстрыми победами, которые в большинстве случаев можно измерить в деньгах или времени, и след, что оставляет наша деятельность, становится все глубже. К счастью, общество начинает это понимать и с небывалым энтузиазмом искать решения, которые позволят нам сохранять прежний уклад жизни, но делать это так, чтобы не загрязнять окружающую среду и не транжирить природные ресурсы, что могут оказаться вовсе не бесконечными.

И Coop, и Saku Õlletehas – крупные компании, чья деятельность требует довольно большого количества ресурсов. Что, в свою очередь, означает значительный экологический след, будь то обеспечение магазинов Coop продуктами питания и товарами ежедневного потребления или производство напитков на заводе. Как с этим всем соотносится охрана и защита окружающей среды?

Ало Иваск: Региональные объединения Coop управляют 330 магазинами по всей Эстонии, и это, несомненно, весьма обширная сеть. Доставка товара в эти магазины ресурсокмкая, но, с другой стороны, если бы людям приходилось самим массово каждый день проезжать десятки километров, чтобы купить еды, нагрузка на экологию была бы еще больше. Особенность сети Coop в том, что наши объединения на местах тесно сотрудничают с мелкими производителями и фермерами в своем регионе, и, как показало недавнее исследование Института конъюнктуры, мы продаем больше всех отечественного товара в стране. Все, что растет и производится поблизости, в общем зачете лучше как для окружающей среды – транспортные маршруты короче, меньше пищевых продуктов портится по дороге в Эстонию, так и для нашего здоровья. Сама наша торговая сеть тоже становится все более экологичной: например, многие магазины используют рекуперацию тепла от оборудования и энергоэффективное освещение. Уже сегодня на крышах 15 магазинов Coop используются солнечные панели, включая логистический центр, крупнейший по площади в Эстонии, – в солнечные дни он получает целых 40 процентов потребляемой электроэнергии от солнца. Поскольку поставщики многих услуг покинули небольшие населенные пункты, мы стараемся постепенно возвращать их: например, людям теперь не нужно ездить в больший населенный пункт, чтобы положить наличные на счет или снять их.

” В солнечные дни склад получает целых 40 процентов потребляемой электроэнергии от солнца.



Ало Иваск

Яан Хярмс: Хотелось бы дополнить сказанное Ало: продуманные действия по сбережению ресурсов дают реальную экономию средств и к тому же становятся шагом навстречу ожиданиям клиентов и потребителей. В этом контексте, что касается Saku Õlletehas, мы говорим не только о тех людях, которые берут производимые нами напитки с магазинной полки или – когда жизнь вернется в привычную колею – закажут их в баре или ресторане. Значительную часть продаж нашей компании составляет экспорт. Тот факт, что как часть концерна Carlsberg Group мы целенаправленно занимаемся уменьшением экологического следа предприятия, уже шестой год используем только зеленую электроэнергию и удостоены общественного признания за эти и прочие похожие шаги, дает нам конкурентное преимущество в глазах многих потенциальных клиентов – потребители наших напитков в других странах тоже хотят знать, что они изготовлены с соблюдением принципов экологичности (вот я и использовал это слово).

Яан Хярмс. Фото: Арно Миккор

Насколько житель Эстонии ценит то, что вы в своей работе стараетесь немного больше внимания уделять экологичности, и ценит ли вообще?

Ало Иваск: Мы все больше это ощущаем: например, исследование Sustainable Brand Index, опубликованное в прошлом году, показало, что потребители в Эстонии считают Coop самым экологичным магазином пищевых продуктов с точки зрения охраны окружающей среды и социальной ответственности. Один из наших ведущих принципов – способствовать сохранению и прогрессу жизни во всех уголках Эстонии, и мы придерживаемся его в своей деятельности, будь то сохранение магазинов регионах, где конкуренты не посчитали бы это экономически целесообразным, продажа пищевых продуктов от местных эстонских производителей или возвращение необходимых людям услуг в небольшие населенные пункты. Множество исследований также показывает, что люди придают все большее значение вкладу коммерческих организаций в общество, и я уверен, что в будущем люди будут все чаще принимать решение о покупке, исходя из этих соображений.

Яан Хярмс: Да, я тоже уверен, что это заметно, но мне кажется, что это не непосредственный эффект «вот это да!» по поводу каких-то конкретных мер, а скорее что-то подсознательное. Наиболее заметным фактором в нашем случае, конечно, является система сбора залоговой тары, которая для жителей Эстонии стала уже настолько привычным явлением, что мы даже не осознаем этого. Но мы бы точно заметили, если бы повторное использование тары в таком виде по той или иной причине перестало существовать, поскольку сегодня более 90 процентов тары от напитков, охваченной этой системой, собирается и отправляется на переработку.

” Если бы дома нам удалось уменьшить количество упаковки на 76 %, это было бы впечатляюще!



Яан Хярмс

Еще один фактор, конечно, – это непрерывное развитие и инновации, поскольку человек привыкает к имеющемуся и начинает воспринимать его как естественное явление. Ну и, само собой, если не рассказывать о том, что ты делаешь, об этом никто не узнает, так что нужно говорить о своей деятельности. Возьмем, к примеру, наши последние инновации в области тары и упаковки: крепление банок в блоке по технологии Snap Pack, изобретенной Carlsberg, без пластиковой пленки, или же новые стеклянные бутылки Saku, которые легче предыдущих на 20 граммов (то есть, на 6 процентов).

Если перенести эти примеры в повседневную жизнь, возможно, будет проще представить себе результаты. Если бы нам удалось на 76 % снизить количество упаковки дома или на шесть процентов уменьшить расход топлива для семейного автомобиля, это были бы весьма впечатляющие цифры!

Ало Иваск. Фото: личный архив

То, что транслируется и видно общественности – одно дело. Но как внедрить экологичное мышление среди людей на всех уровнях внутри компании?

Яан Хярмс: Одно из конкретных решений на нашем предприятии, так сказать, на микроуровне – это банк идей. Мы призываем всех работников осмотреться на рабочем месте и, если они видят какую-то возможность экономии ресурсов, внести свое предложение. Если оно на самом деле позволяет экономить, автор получает премию. И такие предложения действительно поступают.

Конечно, к этому нужно добавить так называемую общую картину, то есть, текущее информирование о стратегических целях и результатах компании. Потому что мы должны сами верить в то, что делаем, и что транслируем общественности.

Ало Иваск: Крайне важно повышать информированность как внутри компании, так и в обществе в целом. Первые шаги к экологичности определенно были самыми сложными: нужно было, чтобы команда одинаково поняла суть проблемы и захотела найти решения. Одна идея или совместное усилие приводит к следующим и служит вдохновением для коллег, которые ищут решения в своей работе. Должен признать, что несколько проектов по экологичности у нас сейчас даже не нас столе в разработке, а в ящике стола, ждут своей очереди. К сожалению, невозможно внедрить все их сразу.

В более широком контексте на государственном и политическом уровне речь идет о довольно долгосрочной перспективе, обозначенной 2050 годом, когда экономика в странах ЕС должна достичь климатической нейтральности. Как вы думаете, это просто голубая мечта, или общество в странах-участницах действительно сможет этого добиться?

Яан Хярмс: Если говорить о конкретных годах либо датах, не вмешиваясь в глобальную политику, все достижимо, если для этого разработан конкретный план с измеримыми показателями. А не так, что мы объявим какой-то год и будем ждать, когда он наступит.

Carlsberg Grоup и завод Saku Õlletehas в его составе поставили цель на 2030 год, и она звучит как Together Towards Zero – «Вместе к нулевым показателям». Это относится к сокращению выбросов, достижению нулевого углеродного следа на производстве, а также устранению потерь воды. В рамках этой стратегии существуют планы действий на каждый год и промежуточные этапы для измерения результатов. То есть если ставить цель, то она должна быть реалистичной и сопровождаться планом мероприятий.

” Первый большой шаг – осознать проблему – уже сделан.



Ало Иваск

Ало Иваск: Именно так, и этого определенно можно добиться, а с учетом скорости развития технологий это может произойти даже раньше. Самый большой и важный шаг для достижения этой цели уже сделан: это осознание проблемы на государственном и общественном уровне. Решения для того, чтобы обеспечить углеродную нейтральность во многих секторах, тоже уже существуют и становятся все более доступными, так что если государства ЕС не сменят политический курс, то цель может оказаться ближе, чем мы думаем.

Как этого добиться?

Яан Хярмс: Возвращаясь к предыдущему ответу – мы добьемся результата только в том случае, если подойдем к процессу продуманно. С конкретными целями и сроками, без суеты. В противном случае есть риск с благими намерениями, но с поверхностным подходом, сделать шаги, которые не только не приведут к выполнению поставленных целей, но и навредят кому-нибудь.

Ало Иваск: Я абсолютно согласен, нужно действовать продуманно и поэтапно. Весьма опасны ситуации, когда решение одной проблемы порождает другую, например, популяризация бумажных пакетов вместо полиэтиленовых, в результате чего вырубается больше лесов для производства бумаги – если кто-то хочет признать этот факт. На производство полиэтиленовых пактов как раз тратится очень мало энергии, они делаются из отходов, и, несмотря на удручающие фотографии пакетов в океанах мира, сортировка и обработка отходов в Эстонии организованы на совсем другом уровне.

Но с чего-то нужно начинать, и мы делаем это в сотрудничестве с различными НКО, которым жертвуем пищевые продукты и промышленные товары; повышаем энергоэффективность наших зданий и информированность клиентов об окружающей среде, питании и здоровье; создали линию экологичных товаров собственного бренда Coop и поддерживаем эстонских производителей пищевых продуктов в сотрудничестве с Министерством по делам сельской жизни, и так далее.

И в заключение, каким будет следующий крупный и заметный проект или инициатива, которые Coop и Saku Õlletehas планируют осуществить в сфере экологичности, и будут ли о нем знать рядовые жители Эстонии?

Яан Хярмс: Уже в этом году мы планируем следующий шаг в направлении углеродной нейтральности в производстве и использовании упаковки и тары, перейдя на использование переработанного материала для полиэтиленовой упаковки. Другими словами, мы не только сократим производство нового пластика, но и внесем реальный вклад в повторное использование уже изготовленного.

” Цели в области климата можно достичь, если действовать планомерно и без суеты.



Яан Хярмс

Вдобавок нам вот-вот предстоит обновление автопарка завода Saku Õlletehas, и все новые автомобили при этом будут гибридными машинами последнего поколения от Toyota. И таких крупных и более мелких шагов, о которых мы постоянно помним в ключе достижения своих нулевых целей, еще немало.

Ало Иваск: В прошлом году вместе со многими другими эстонскими компаниями мы присоединились к программе «Зеленый тигр», в рамках которой мы ищем возможности и решения для того, чтобы сделать свою ежедневную деятельность более экологичной, а всю торговлю в Эстонии – более зеленой, первыми подавая пример. Благодаря этой программе я могу утверждать, что в Эстонии вскоре произойдет множество положительных перемен, и общественность о них, конечно же, узнает.