ИНФОГРАФИКА: Экономия на производстве помогает круглый год отапливать 10 пятиэтажных домов

Экологическое поведение, забота о природных ресурсах и разговоры о них уже много лет являются характерной чертой нашего общественного пространства. За последние более чем десять лет сортировка мусора дома вошла в привычку (хотя исследования показывают, что здесь еще есть возможности для улучшения). Меньше говорится о вкладе в охрану окружающей среды компаний – крупных работодателей.

Однако, как показывает опыт Saku Õlletehas, именно здесь вклад может оказаться весьма значительным. Яркий пример: в одном лишь 2020 году с помощью новой технологии мы сэкономили на нашем заводе тепловую энергию в объеме, который покрыл бы годовые потребности в отоплении десяти пятиэтажных жилых домов.

Зеленое электричество и экономия на расходах на отопление

Saku Õlletehas в качестве члена ведущего мирового производителя пива – концерна Carlsberg Group уже несколько лет назад сознательно встал на экологический путь. Уже шестой год подряд наш завод потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников. Будь то использование мощности гидроэлектростанций Северных стран или (как в последние несколько лет) получение энергии, вырабатываемой морскими ветряными электростанциями. Иными словами, экологический след нашего потребления электроэнергии равен нулю.

” На 20% меньший расход энергии на производстве.

С другой стороны, необходимо учитывать, что мы потребляем не только электроэнергию – пивоварение также очень теплоемко. Процесс связан, собственно, с варкой пива, на что приходится целых 50 % нашего общего годового потребления тепловой энергии. Поэтому в 2019 году с помощью Центра экологических инвестиций (KiK) мы реализовали масштабный ресурсосберегающий проект – рекуперацию остаточного тепла, образующегося при варке пива. Новая система рекуперации тепла была запущена в конце того же года, и в первый полный год использования, то есть в прошлом году, результаты оказались впечатляющими – мы использовали на 12 % меньше тепловой энергии по сравнению с предыдущим годом, и примерно на 20 %. меньше, чем в 2018 году. В абсолютных цифрах мы сэкономили тепловую энергию, которая условно могла бы покрыть годовые потребности в отоплении десяти пятиэтажных жилых домов.

На 500 тонн меньше выбросов

Сокращение выбросов парниковых газов – один из ключевых аспектов зеленой революции и климатической политики в более широком смысле. Как частные лица, мы, вероятно, знаем из сравнений, какой экологический след оставляют полет на самолете, поездка на машине, поезде или велосипеде. Более заинтересованные, могут приблизительно рассчитать свой повседневный экологический след с помощью различных онлайн-инструментов.

Однако работающей в пищевой промышленности компании во много раз легче измерять выбросы, поскольку мы можем достаточно точно рассчитать ресурсы, необходимые для производства напитков. В своей стратегии устойчивого развития Together Towards ZERO наша материнская компания Carlsberg поставила перед собой цель сократить выбросы углерода на заводах концерна до нуля – разумеется, такой же стратегии придерживается и Saku Õlletehas.

” Цель Saku Õlletehas – к 2030 году достичь нулевого уровня выбросов углерода.

Конечно, невозможно сократить выбросы до нуля за одну ночь – если только прекратить полностью всю деятельность в предыдущий день. Реально достичь этой цели с помощью целенаправленных действий, например, упомянутой рекуперации тепла в пивоварении. Несмотря на то, что впереди еще долгий путь, достигнутый уже сегодня прогресс радует – за последние пять лет мы сократили выбросы углерода на своем производстве более чем на одну пятую (на 22 %). В абсолютном выражении это составляет на 500 тонн меньше выбросов CO2 в год.

Облегченная бутылка и Snap Pack без пленки

Несмотря на впечатляющие масштабы, экономия на производстве и сбережение ресурсов стороннему наблюдателю, вероятно, будут не слишком понятны. Даже указанные выше выразительные 20 % экономии. Как производитель напитков, мы всегда стоим лицом к потребителям, и житель Эстонии лучше всего знает нас по тому, что видит на полках в магазине. А там тоже есть вещи, на которые следует обратить внимание в свете экологичности и экономии.

Два года назад мы значительно обновили все ключевые бренды Saku, включая самый известный – Saku Original. Они получили новые, более тонкие бутылки и обновленные этикетки. Немаловажно также, что знакомая уже два года «новая» бутылка легче на 20 граммов. Казалось бы, мелочь, но это на целых 6 % легче – по всей цепочке создания стоимости. А это в свою очередь означает меньшее воздействие на окружающую среду.

” На 76% меньше пластика.

Однако более важные новости поступают от нашей материнской компании Carlsberg, которая разработала инновационную упаковку для шести банок Snap Pack, практически не использующую пленку. Уже год эти упаковки, в которых вместо обычного пластика банки скреплены каплями клея, доступны повсюду в Эстонии. По подсчетам Carlsberg, при использовании клеевого крепления расходуется на 76 % меньше пленки, чем раньше: количественно это составляет 1200 тонн пленки в год, или условно на 60 миллионов обычных магазинных пакетов. Несколько утрируя, можно сказать, что завтра уже наступило.

Переработка и повторное использование упаковки

Наконец, несколько слов об эстонской системе залоговой упаковки и повторного использования. Совсем недавно, в начале февраля, стало можно ознакомиться с Резюме в отношении использования залоговой тары в 2020 году. В прошлом году было собрано и переработано 266 миллионов залоговых упаковок для напитков. По сравнению с предыдущим годом это число увеличилось (также) на 6 %. В этом аспекте Эстония является одним из мировых лидеров: мы собираем более 90 % упаковки для напитков, использующей залоговую систему. Стоит отметить, что с точки зрения системы залоговой тары новая бутылка Saku, вообще самая экологически чистая упаковка – она не только легче, чем раньше, она многоразовая: наполненная, эта бутылка несколько раз достигает любителей пива Saku.

” Более 90% залоговой тары отправляется в повторное использование.

Таким образом, собирая и анализируя кусочки пазла, можно с уверенностью сказать, что Saku Õlletehas как современная компания пищевой промышленности ассоциируется не только с высочайшим уровнем производственной гигиены, а также с высококачественными и вкусными напитками. В равной степени важно наше внимание к защите окружающей среды и рациональному использованию ресурсов. Чистая электроэнергия, сокращение расходования энергии, инновации в области продуктов и упаковки – в результате всего этого уменьшается и поддающийся измерению экологический след.