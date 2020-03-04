Жительница Эстонии готовится к эпидемии коронавируса: ”если бы соседи знали, сколько у меня запасов, было бы плохо”(43)
Издание Eesti Ekspress взяло интервью у автора блога на тему выживания в случае кризиса, в том числе эпидемии коронавируса.
Издание Eesti Ekspress взяло интервью у автора блога на тему выживания в случае кризиса, в том числе эпидемии коронавируса.
Автор блога не раскрывает ни свой пол (журналист предполагает, что это женщина), ни возраст, ни точное место проживания, ни какие-либо другие данные.
”Необходимо быть начеку каждый день. По утрам и вечерам гуглить мировые новости, делать из них личные выводы и прогнозы, и оставаться при всем этом незамеченным. Только в этом случае возможно делать правильные шаги. И это очень практично, потому что, если бы соседская семья, живущая через лес от моего дома, узнала, какие большие запасы имеются в моем хозяйстве, то это было бы опасно для меня”, — говорит женщина.
Она отмечает, что люди по-разному относятся к ее публикациям, хотя очень многие делятся своими советами и опытами. ”Есть и такие, кто говорит, что у меня нарушение психики. Мне кажется, что в нашем мире тонких стимулов и тысяч возможностей у каждого есть какое-либо психическое расстройство. Мы все как будто принадлежим какой-то секте. Решение не смотреть в завтрашний день в определенном смысле тоже можно назвать психическим расстройством”, — рассуждает она.
По ее словам, главное — это спокойствие в своих владениях и умение делать все, что необходимо для выживания, в том числе охотиться и защищать имущество. Женщина говорит, что сельские жители очень хорошо знают, что нужно делить имеющиеся запасы на несколько частей (например, чтобы в случае чего отдать одну часть мародерам, а другую оставить себе), а основную часть запасов прятать очень и очень тщательно.
Что касается коронавируса, то следует действовать продуманно, не впадая в панику, то и безразличие сохранять тоже не стоит.
”Поскольку информации мало, то, мне кажется, нужно сохранять спокойствие, но и не терять бдительности, и по возможности оставаться дома. […] Было бы очень хорошо, если на государственном уровне люди получили возможность оставаться дома. Ничего не случится, если экономика на какое-то время остановится. […] Пусть эта экономика немного отдохнет. Кстати, слово ”карантин” происходит от слова ”сорок”, так что карантин должен длиться 40, а не 14 дней”.
При этом женщина отмечает, что сама государству ”доверяет не очень”, а больше доверяет себе самой у себя дома. В путешествия она отправляться не советует и говорит, что лучше отправиться в местный лес и находиться там до тех пор, пока не придет ответ на вопрос, от чего ты постоянно куда-то бежишь.
”Я советую людям подготовиться к любому хаосу. Проследить, чтобы жизнь вокруг них была максимально построена на экономике самовоспроизводства. Но на образовавшийся хаос следует смотреть спокойно и подумать над тем, кому это выгодно”.
”В Эстонии люди привыкли ходить полубольными на работу. Я сама из-за этого срывалась на них. Выезжаю я, например, за долгое время в город в аптеку, а там аптекарь чихает! В таких ситуациях я действительно не выдерживала. Это вопрос культуры. Сказал ли этот аптекарь своему начальнику, что чихает и хочет пойти домой? Попросил найти ему замену? Или он считает это постыдным и будет страдать дальше, заражая людей по ту сторону стойки? ”карантин” происходит от слова ”сорок”. […] Иногда действительно кажется, что Спасательный департамент должен учить людей мыть руки. В таком бескультурье вирусы в Эстонии могут распространяться очень быстро”.
Женщина отмечает, что сравнивать реакцию на коронавирус в Эстонии и Китае нет никакого смыла и здесь никто на дроне измерять твою температуру не прилетит и в скафандре в больницу насильно тащить не будет.
”Люди разные. Пришло время тянуть свою карту и решать, на что ты поставишь в этой игре. Если ты относишься к коронавирусу скептически, то чего уж тут, респект. Если же умеренно переживаешь, то закупись провизией, придумай системы максимального складирования и мониторинга запасов. Приобрети очищающие воду средства, если вода у тебя в доме зависит от электричества”. Тем же, у кого наблюдается предчувствие какой-то масштабной беды, женщина советует перебраться в деревню: ”К счастью, сейчас весна. Может, у кого-то из родственников есть старая дача, где можно укрыться”.
”Если болезнь реально придет в Эстонию и если смертность будет высокой, то, наверное, я должна подготовиться, вырыть яму и объяснить своему ребенку, что делать, если я сильно заболею. Но сейчас для меня это полная утопия. Важно, чтобы я не боюсь. Что я до конца все продумываю. И что меня радует, так это то, что дети, по имеющимся данным, выживают”.
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