Жительница Эстонии готовится к эпидемии коронавируса: ”если бы соседи знали, сколько у меня запасов, было бы плохо”

Автор блога не раскрывает ни свой пол (журналист предполагает, что это женщина), ни возраст, ни точное место проживания, ни какие-либо другие данные.

”Необходимо быть начеку каждый день. По утрам и вечерам гуглить мировые новости, делать из них личные выводы и прогнозы, и оставаться при всем этом незамеченным. Только в этом случае возможно делать правильные шаги. И это очень практично, потому что, если бы соседская семья, живущая через лес от моего дома, узнала, какие большие запасы имеются в моем хозяйстве, то это было бы опасно для меня”, — говорит женщина.

Она отмечает, что люди по-разному относятся к ее публикациям, хотя очень многие делятся своими советами и опытами. ”Есть и такие, кто говорит, что у меня нарушение психики. Мне кажется, что в нашем мире тонких стимулов и тысяч возможностей у каждого есть какое-либо психическое расстройство. Мы все как будто принадлежим какой-то секте. Решение не смотреть в завтрашний день в определенном смысле тоже можно назвать психическим расстройством”, — рассуждает она.

По ее словам, главное — это спокойствие в своих владениях и умение делать все, что необходимо для выживания, в том числе охотиться и защищать имущество. Женщина говорит, что сельские жители очень хорошо знают, что нужно делить имеющиеся запасы на несколько частей (например, чтобы в случае чего отдать одну часть мародерам, а другую оставить себе), а основную часть запасов прятать очень и очень тщательно.

Что касается коронавируса, то следует действовать продуманно, не впадая в панику, то и безразличие сохранять тоже не стоит.