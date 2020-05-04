Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы возобновляет прием и тестирование

По словам заведующей Женской клиникой доктора Бригиты Тамм, клиника постепенно выходит из режима чрезвычайного положения.

”На прошлой неделе мы начали регистрировать на прием к врачам-специалистам пациентов, чьи записи пришлось аннулировать из-за введенного в стране чрезвычайного положения. Сегодня, впервые после начала режима, новые пациенты получили возможность самостоятельно записаться к врачу-специалисту. На прием к специалисту Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы можно записаться по телефону 666 1900 или онлайн — в среде digilugu.ee или iPatsient.itk.ee”, — прокомментировала доктор Бригита Тамм.

Важное изменение заключается в том, что возобновится проведение скрининга первого триместра, или теста OSCAR. К сожалению, проведение тестов было приостановлено в самый непростой период чрезвычайного положения. Тест OSCAR смогут с 18 мая проходить женщины, вставшие на учет по беременности в мае. Скрининговый тест OSCAR позволяет выявить хромосомные аномалии плода и возможные осложнения беременности, на время действия режима чрезвычайного положения вместо теста OSCAR беременные проходили тест Niptify. В дальнейшем на тест Niptify будут направляться беременные, у которых тест OSCAR выявил повышенный риск хромосомных заболеваний.

Что касается амбулаторной медицинской помощи, то часть приемов врачей-специалистов по-прежнему будет проводиться по телефону. В связи с этим в поликлинике будет менее людно, чем обычно, между приемами пациентов будут окна, в помещениях будет проводиться дезинфекция. Все поступающие в Женскую клинику Восточно-Таллиннской центральной больницы стационарные пациенты и роженицы будут проходить тест на COVID-19 и получать защитную маску.

”Работа в родильном доме не прекращалась ни на минуту. Несмотря на чрезвычайное положение в любое время суток проходили экстренные приемы и оказывались услуги по родовспоможению”, — сказала доктор Тамм.

Консультационные линии и информационные телефоны Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы в кризисный период