04.05.2020, 19:18

Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы возобновляет прием и тестирование


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Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы возобновляет прием и тестирование
Женская клиника

Женская клиника Восточно-Таллиннской центральной больницы делает первые шаги по выходу из режима чрезвычайного положения: вернется возможность регистрации на прием к врачу-специалисту, а встающие на учет беременные смогут с 18 мая проходить скрининговый тест OSCAR.

По словам заведующей Женской клиникой доктора Бригиты Тамм, клиника постепенно выходит из режима чрезвычайного положения.

”На прошлой неделе мы начали регистрировать на прием к врачам-специалистам пациентов, чьи записи пришлось аннулировать из-за введенного в стране чрезвычайного положения. Сегодня, впервые после начала режима, новые пациенты получили возможность самостоятельно записаться к врачу-специалисту. На прием к специалисту Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы можно записаться по телефону 666 1900 или онлайн — в среде digilugu.ee или iPatsient.itk.ee”, — прокомментировала доктор Бригита Тамм.

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Важное изменение заключается в том, что возобновится проведение скрининга первого триместра, или теста OSCAR. К сожалению, проведение тестов было приостановлено в самый непростой период чрезвычайного положения. Тест OSCAR смогут с 18 мая проходить женщины, вставшие на учет по беременности в мае. Скрининговый тест OSCAR позволяет выявить хромосомные аномалии плода и возможные осложнения беременности, на время действия режима чрезвычайного положения вместо теста OSCAR беременные проходили тест Niptify. В дальнейшем на тест Niptify будут направляться беременные, у которых тест OSCAR выявил повышенный риск хромосомных заболеваний.

Что касается амбулаторной медицинской помощи, то часть приемов врачей-специалистов по-прежнему будет проводиться по телефону. В связи с этим в поликлинике будет менее людно, чем обычно, между приемами пациентов будут окна, в помещениях будет проводиться дезинфекция. Все поступающие в Женскую клинику Восточно-Таллиннской центральной больницы стационарные пациенты и роженицы будут проходить тест на COVID-19 и получать защитную маску.

”Работа в родильном доме не прекращалась ни на минуту. Несмотря на чрезвычайное положение в любое время суток проходили экстренные приемы и оказывались услуги по родовспоможению”, — сказала доктор Тамм.

Консультационные линии и информационные телефоны Женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы в кризисный период

• По телефону консультационной линии акушеров 53977077 может позвонить любая женщина, вставшая на учет по беременности в Восточно-Таллиннской центральной больнице. Телефон работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.
До 8 мая по телефону можно будет продлевать рецепты и получать консультации по вопросам, связанным с гинекологическими проблемами. Звонить можно с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00. Консультацию на эстонском языке можно получить по номеру 588 74 256 и на русском языке — по номеру 588 48 485.

• Номер телефона консультационной линии молодежного кабинета 6067525. Звонки принимают по средам и пятницам с 9:00 до 14:00. Наш акушер консультирует по телефону молодежь до 26 лет включительно. Звонить можно по вопросам, касающимся использования противозачаточных средств, нежелательной беременности и прочим неотложным вопросам, связанным с половой жизнью.

• Номер информационного телефона центра лечения бесплодия 59198395. Звонки принимают по рабочим дням с 8:00 до 16:00. По телефону можно получить информацию по вопросам, касающимся лечения бесплодия (в т. ч. в случае переноса приема в связи с лечением бесплодия), а также получить указания по дальнейшим действиям.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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