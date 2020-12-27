Женщина с психическим расстройством: ”Пожалуйста, возьмите меня в больницу. Я опасна!”

Интервью с Марикой (54 года) должно было состояться в 12 часов дня. Договаривались за несколько дней. За полчаса до встречи Марика в сообщении уточняет, сегодня ли интервью. Предлагает отложить на час.

В 13 часов Марики нет. Через полчаса она отправляет смс, что ”уже в такси”. В 14.00 ее все еще нет. Она приезжает только в 15.30. ”Вот такая я, — она стоит в тоске посреди улицы. — Такой меня сделала болезнь. Очень медленной. Я не могу сконцентрироваться. Собираюсь что-то сделать, но что-то случается, и я должна разбираться с этим. У меня внутри сейчас 17 таблеток”, — говорит она.

Марика закончила философский факультет, она староста хора и помощник дирижера. Играет в интеллектуальные игры. Замужем, мать двоих взрослых детей.

Большинство людей, которые с ней сталкиваются, не знают, что ей поставили диагноз „F 25”, шизоаффективное расстройство. Если принимать лекарства правильно, с этим заболеванием можно нормально жить. Марика не стесняется своего диагноза, он появился у нее в 2008 году. До этого она шесть лет страдала расстройствами настроения, но потом болезнь обострилась. Шизоаффективность — редкий недуг: человек колеблется между шизофренией и перепадами настроения.

Марика только что вышла из психиатрической клиники Северо-Эстонской региональной больницы (интервью состоялось 15 октября), где провела 24 дня. В середине августа она сама постучалась в приемное отделение. На самом деле ей нужна была помощь раньше, в июне, но тогда ее лечащий врач сказал, что все места заняты. А к августу ее состояние ухудшилось. ”Начала ехать крыша. Других вариантов тут нет”, — смеется Марика.

Почему вы хотели лечь в больницу в июне?

Был переломный момент. Коронакризис так сильно повлиял на меня в марте, апреле и мае, что в июне я начала пить. В то же время принимала лекарства. Если вы одновременно принимаете психотропные препараты и употребляете алкоголь, в одних случаях эффект усиливается, в других — ослабевает. Опасно забыть, принял ли ты лекарство. Примешь два-три раза вместо одного, и можешь совершить суицид. Ненарочно. А потом сижу по ночам — муж спит, сын тоже, тихо слушаю радио, но, когда пьяная, не так уж и тихо. Сама-то я не понимаю, что мешаю другим. Пойду курить на балкон, а попасть туда можно только из нашей спальни.