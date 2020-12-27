Женщина с психическим расстройством: ”Пожалуйста, возьмите меня в больницу. Я опасна!”

Шизоаффективное расстройство встречается реже, чем шизофрения; по неподтвержденным данным, им страдает около 0,5 % населения.
Расстройство чаще встречается у женщин, чем у мужчин, а депрессивный подтип расстройства чаще встречается у взрослых.
В среднем люди заболевают в возрасте от 16 до 30 лет. Причины неясны, обсуждаются как генетические факторы, так и факторы окружающей среды. Течение расстройства может быть разным, необходимо длительное лечение.
Распорядок дня Марики в больнице
В психиатрической больнице мобильные телефоны изымаются, пациенты получают их в пользование с 10 до 11 часов утра и вечером с 18 до 19 часов. Самое главное — придерживаться распорядка дня.
7–13 сентября
7.00 подъем, кофе, умывание, просмотр телевизора, приветствие друг друга, объятия
8.15 утренняя гимнастика
8.30 завтрак, взвешивание, попугаи, травы, артериальное давление! Курение, солнце, мысль дня!
10–11.00 телефон. Фейсбук + ответы + благодарности!
11.15 групповая работа (разное)
12.00 обед (лекарства)
12.30 курение, общение, пение
13.00–14.00 различные терапии, психолог, психиатр и т. д.
14.00 групповая работа
14.30 психолог
15.00 кофе, общение, время для себя; тренируйся, думай, кроссворды, поделки!
16.00 (начало времени посещений) время для себя, занимайся полезными делами!
16.30 ужин; при этом: гости, курение, лекарства
18–19.00 телефон
19.20–20.30 время для себя, беседы
20.30–21.00 умывание
21.00 ”Актуальная камера”
21.10 лекарства, покой, телевизор, ноги
22.00 отбой
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