Желание спастись от коронавируса привело к росту числа случаев отравления

По словам руководителя центра отравлений Департамента здоровья Маре Одер, из-за коронавируса у многих сложилось ощущение, что постоянное распыление дезинфицирующего вещества в воздух и на поверхности убережет от вируса. "Дезинфицирующее средство не является панацеей, которая уничтожает все вирусы. Правильная влажная уборка гораздо эффективнее и безопаснее", - сказала Одер, отметив, что сейчас участились случаи отравления из-за дезинфицирующих средств.

"Самый лучший способ очистить руки и поверхности от вируса и других загрязнений - использовать воду и мыло и хорошо потереть. При очистке поверхностей можно использовать и разные чистящие средства, но не стоит смешивать химикаты, так как в результате может получиться химикат неизвестного действия или ядовитый газ", - сказала Одер.

Во время уборки важно проветривание, которое помогает очистить помещение от возбудителей болезни и паров чистящих средств. Если после уборки или использования какого-то химиката почувствовали себя плохо, то для получения совета можно позвонить по номеру Центра по отравлениям 16662.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!